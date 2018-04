Bezirksliga-Spitzenspiel steigt beim FV Rottweil

Der 25. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald ist zweigeteilt. Bereits am Samstag stehen zwei interessante Paarungen auf dem Programm, und am Sonntag folgen sechs weitere Begegnungen, bei denen es an Spannung nicht fehlen dürfte. Darunter ist auch der „Klassiker“ zwischen dem Meisterschaftsfavoriten VfL Mühlheim und dem SV Gosheim (siehe „Spiel des Tages“).

FV 08 Rottweil – SC 04 Tuttlingen (Sa., 15 Uhr/Vorrunde 1:2). Beide Teams machen sich noch berechtigte Hoffnung, den zweiten Platz und damit die Relegation zur Landesliga zu schaffen. Die Gäste haben einen Zähler Vorsprung und wollen diesen zumindest mit einem Remis verteidigen.

SpVgg Trossingen – SV Villingendorf (Sa., 15.30 Uhr/1:2). Die Chancen auf den Relegationsplatz sind für die beiden Kontrahenten gleich null, vor allem für die Harmonikastädter. Sie werden aber im heutigen Spiel die Vorrundenniederlage egalisieren wollen.

SG Aichhalden/Rötenberg – SV

Zimmern II (So., 15 Uhr/4:2). Ein Kellerduell, das vor allem die Zimmerner nicht verlieren dürfen. Mit einem Sieg in Aichhalden könnte sich der SVZ auf alle Fälle vom Relegationsplatz fernhalten.

SG Böhringen/Dietingen – SpVgg 08 Schramberg (1:2). Auch in diesem Spiel wollen die Gastgeber vom Relegationsplatz weg. Die Partie gegen die SpVgg Schramberg gilt aber als offen.

FV Fatihspor Spaichingen – FV Kickers Lauterbach (1:3). Die Kickers aus Lauterbach werden die Gastgeber wohl oder übel in die Kreisliga A begleiten müssen. Es dürfte einen offener Schlagabtausch geben. Beide scheinen etwa gleich stark.

SG Bösingen II/Beffendorf – SpVgg Bochingen (5:0). Der Spielgemeinschaft darf man einen weiteren Sieg in diesem Duell zutrauen. Zuletzt hat die SG in Gosheim verloren und Bochingen daheim gegen Fatihspor Remis gespielt.

SC Wellendingen – BSV 07 Schwenningen (5:2). Ob es der neue BSV-Trainer am Sonntag in Wellendingen richten kann, dürfte erneut fraglich sein. Der SCW will den klaren Vorrundensieg bestätigen.