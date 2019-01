Bezirk sucht Schiedsrichter

Die Fußball-Schiedsrichtergruppe Tuttlingen startet Ende Januar im Sportheim in Gosheim einen Neulingskurs. Das Ziel ist es, für die Anfang März in allen Spielklassen beginnende Rückrunde alle Verbandsrundenspiele sowohl bei der Jugend als auch bei den Aktiven mit geprüften Unparteiischen besetzen zu können.

Nach der guten Veranstaltung über die Möglichkeiten des Kinder-Schiedsrichters hofft Obmann Nenad Popovic (Trossingen) auf genügend Interessenten für einen Neulingskurs in Gosheim. Die Mindestzahl ist zwölf.

Mit diesem Neulingskurs will die Gruppe auch die Vereine im Kreis Tuttlingen in die Pflicht nehmen, dass sie in ihren Reihen für genügend Schiedsrichter sorgen. Nach sieben Pflichtstunden in Theorie, davon am Samstag, 2. Februar, eine Doppeleinheit, soll am 19. Februar bereits die Schiedsrichter-Prüfung (schriftlich) und die körperliche Leistungsprüfung abgelegt werden. Für alle Interessierten, egal ob weibliche oder männliche Interessenten, findet am Montag, 14. Januar, ab 18.30 Uhr im SV-Sportheim in Gosheim ein Infoabend statt, der auch als Pflichttermin gilt. Erster Schulungsabend ist Dienstag, 29. Januar, um 18.30 Uhr.