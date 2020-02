Bezahlt Nendingen bald mit Schilling?

Beim traditionellen Schwartenmagenvesper im närrisch dekorierten Sitzungssaal des Rathauses in Nendingen sind die Narren mit einem köstlichen Vesper, gewürzt mit viel Witz und Humor, auf die Fasnet eingestimmt worden. Zuvor zogen am Donnerstagabend die Hemdglonker unter Begleitung der Musikkapelle zum Rathaus. Ortsvorsteher Franz Schilling wehrte sich nicht lange, sondern übergab dem Zunftmeister Stefan Lehrmayer den großen Rathausschlüssel.

Im Sitzungsaal begrüßte Franz Schilling die Narrenschar und als besondere Gäste Justizminister Guido Wolf, Sozialdezernent Bernd Mager vom Landkreis, die Ortsvorsteher aus Möhringen und Eßlingen, Wohnbauchef Horst Riess sowie Josef Mattle aus der Partnerstadt Bischofszell. OB Michael Beck musste er entschuldigen.

Humorvoll glossierte Franz Schilling die Ereignisse im Stadtteil. Närrisch unter die Lupe nahm er die Ereignisse rund um das gelungene Ringtreffen und gratulierte dazu dem Zunftrat. Auf die Schippe nahm er eine Fahrt des Gemeinderats mit Hindernissen in die Partnerstadt Bex, die bürokratischen Vorschriften beim Einsatz von Sicherheitskräften bei der Bewirtung der Festhalle am Fasnetsonntag durch den MGV und die bundesweite Unterschriftensammlung einer Gruppe von Gegnern einer Entlastung der Ortsdurchfahrt, weil unter den 960 Unterschriften gerade mal 44 von den 2950 Nendinger Einwohnern dabei waren.

Wohnbauchef Horst Riess konstatierte bei seinem gelungenen Beitrag „Fasnet ist nämlich it bloß Friede. Freude, Sonnenschein, da g’hört au mal reiner Wein ins Glas hinein“. Dem entsprechend las er den Nendingern die Leviten zu verschiedenen Themen, etwa die Planungen zur Dorfentwicklung oder zur Wahlbeteiligung im Ort bei der OB-Wahl. Zum Schluss stimmte er versöhnliche Töne an und verkündete seinen Werbeslogan: „Ich liebe dieses Nendingen.“

Mit seinem humorvollen Beitrag startete Guido Wolf Angriffe auf das Zwerchfell der Narrenschar. Höhepunkt seines Vortrags war die Idee, dass sich Nendingen vom Euro verabschiede und stattdessen als Zahlungsmittel den „Schilling“ einführe. „Für einen Schilling bekommst Du in Nendingen alles, in Tuttlingen allerdings nix“, so Wolf. Dazu überreichte er dem Ortsvorsteher einen Scheck mit 33 8555 Schilling.

Danach schnitt der Ortsvorsteher traditionell den schmackhaften Schwartenmagen an und reichte ihn mit Brot der großen Narrenschar.