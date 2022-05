Bewohner löschen Küchenbrand selbst

Zu einem Gebäudebrand ist die Tuttlinger Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr in die Bergstraße ausgerückt. Als die Brandbekämpfer dort ankamen, war das Feuer in einer Küche bereits von den Bewohnern selbst gelöscht worden. Die Feuerwehr löschte im Bereich der Dunstabzugshaube und der Decke sicherheitshalber nach.

Mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus

Zwei Bewohner mussten wegen einer Rauchgasvergiftung ins Tuttlinger Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, soll ein technischer Defekt an der Dunstabzugshaube den Brand am Herd ausgelöst haben. Die Höhe des Sachschadens steht bisher nicht fest. Neben dem Löschzug der Tuttlinger Feuerwehr war auch die Polizei, der Rettungsdienst und die Schnelleingreifgruppe des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.