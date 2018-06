Beweisaufnahme im Dreifachmord soll zu Ende gehen

Der Prozess um den Dreifachmord von Villingendorf neigt sich seinem Ende zu. In der kommenden Woche sind noch drei Verhandlungstage angesetzt, danach soll das Urteil fallen.

Wie das Landgericht Rottweil mitteilt, werden am Montag, 18. Juni, am Vormittag zunächst noch Zeugen vernommen. Im Wesentlichen seien das Ärzte und Psychologen aus früheren Aufenthalten, heißt es in der Mitteilung. Dann soll der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten erstatten. Sofern die Beweisaufnahme danach geschlossen werden kann, soll im Laufe des Nachmittags mit den Plädoyers begonnen werden.

Am nachfolgenden Sitzungstag, Donnerstag, 21. Juni, sollen die Schlussvorträge fortgesetzt werden. Hierfür stünde – bei Bedarf – auch noch der 22. Juni zur Verfügung.

Wie mehrfach berichtet, wird dem Angeklagten Drazen D. dreifacher Mord vorgeworfen. Um sich an seiner Ex-Freundin zu rächen, soll er im September 2017 den gemeinsamen Sohn, den neuen Lebensgefährten seiner Ex und dessen Cousine mit einem Gewehr erschossen haben. Mehrere Zeugen haben im Verlauf der Beweisaufnahme berichtet, dass D. seine Mordabsichten mehrfach angekündigt haben soll. Nachdem er zunächst die Aussage verweigert hatte, hat D. vor zwei Wochen ein Geständnis zu den Taten abgelegt.