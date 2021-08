Bewegungspass soll die Freude an der Bewegung fördern

Das Landratsamt Tuttlingen hat in Kooperation mit der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg und dem Amt für Sport und Bewegung der Stadt Stuttgart das landkreisweite Projekt „Tuttlinger Bewegungspass“ offiziell gestartet, um Kinder für Bewegung zu begeistern. Das Projekt zielt darauf ab, die motorischen Fertigkeiten von Kindern bis zum Schuleintritt zu verbessern.

Bei der Auftaktveranstaltung in der Sporthalle der Ludwig-Uhland-Realschule wurde der Bewegungspass rund 50 Interessierten aus dem Erziehungs- und Bildungsbereich vorgestellt. Nach Projektauftakt durch Sozialdezernent Bernd Mager absolvierten 18 Erzieher und eine Übungsleiterin die Zertifizierung für den Bewegungspass.

Tendenz zu Übergewicht steigt

Sozialdezernent Mager erläutert den Handlungsbedarf für dieses flächendeckende Bewegungsprogramm: „Im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen ist Förderbedarf bei der motorischen Entwicklung sowie den Sprachfähigkeiten bei den Tuttlinger Kindern festgestellt worden. Außerdem liegt bereits bei diesen Kindern eine Tendenz zu Übergewicht und Adipositas vor.“ Mager betont die Notwendigkeit für das Bewegungsprogramm: „Bewegung hat einen hohen Stellenwert für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern. Sie wirkt sich positiv auf die kognitive und sozio-emotionale Entwicklung von Kindern aus. Leider ist ein entgegengesetzter Trend festzustellen. Bereits im Kindergartenalter bewegen sich weniger als 50 Prozent aller Kinder nur 60 Minuten am Tag. Laut WHO sollten Kinder in dieser Altersgruppe möglichst 180 Minuten am Tag körperlich aktiv sein.“

Schon mit eineinhalb Jahren gibt es Mobilitätseinschränkungen

Der Bewegungspass wurde vom Amt für Sport und Bewegung in Stuttgart entwickelt. Franziska Borst, Sportwissenschaftlerin vom Amt für Sport und Bewegung, stellt das Konzept des Bewegungspasses bei der Auftaktveranstaltung vor. Sie erklärt, dass der Bewegungspass 32 Grundbewegungsformen und Fertigkeiten definiert. Jede Bewegungsfertigkeit ist einem Tier zugeordnet. Alle Bewegungsformen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sollen im Laufe der Kita-Zeit spielerisch erlernt werden. Borst führt dazu aus: „Bereits im Alter von circa 1,5 Jahren finden Mobilitätseinschränkungen bei Kindern statt, wenn sie zum Beispiel in einem Buggy oder auf dem Rücksitz eines Autos sitzen. Und genau hier beginnt der Zeitpunkt, an dem wir genauer hinschauen müssen, damit es nicht zu negativen Auswirkungen auf die Motorik kommt.“

Angebot ist kostenfrei und gilt auch für Vereine

Damit die Umsetzung des Bewegungspasses in einheitlicher Qualität erfolgt, ist der Bewegungspass an eine eintägige Zertifizierung gebunden Geleitet wird diese von der Diplom-Sportwissenschaftlerin Birgit Mütz. Sie freut sich, dass jede Kita nach der Zertifizierung eine Spielesammlung mit 80 Spielideen mit fertigen Stundenbildern, Bewegungspässe für die Kinder, Drachenaufkleber sowie eine Bewegungstasche erhält.

Der Bewegungspass kann in allen Kitas und Sportvereinen umgesetzt werden. Die Projektkoordinatorin des Bewegungspasses, Sylvia Broschk, weist auf zwei ergänzende Bausteine zur Förderung der Kindergesundheit hin. Zum einen wird der Bewegungspass durch die Landesinitiative „Bewusste Kinderernährung“ (BeKi) des Ministeriums für Ländlichen Raum ergänzt. Zum anderen bietet die AOK mit „JolinchenKids“ ein Programm an, mit dem Themen wie Ernährung und seelisches Wohlbefinden in die Mitte der Gesellschaft getragen werden und auch bildungsferne Schichten erreicht werden können. Diese Angebote können ebenfalls kostenfrei von den Kitas genutzt werden.

„Es ist toll zu sehen, mit wie viel Spaß die Teilnehmer an der ersten Zertifizierung teilgenommen haben und wie positiv das Feedback der Einrichtungen ist“, berichtet Broschk. „Wir freuen uns über das enorme Interesse. Nach der Sommerpause, ab Mitte September 2021, planen wir bereits zwei weitere Zertifizierungsveranstaltungen.“