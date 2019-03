Bewegung ist das Rezept für ein langes Leben

Lächelnd sitzt Berta Schaaf in ihrem Wohnzimmer und sagt: „Es ist ein großes Geschenk vom Herrgott, wenn man jeden Tag aufstehen kann und zufrieden ist, denn Unzufriedenheit ist eine große Krankheit.“ Heute, am 29. März, wird Berta Schaaf 100 Jahre alt.

Dabei hatte sie es nicht immer leicht. Berta Schaaf wurde am 29. März 1919 als viertes und jüngstes Kind in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Marbach bei Villingen geboren, zu dem die Gastwirtschaft „Krone“ gehörte. Schon von klein auf musste sie im elterlichen Betrieb mithelfen, eine Ausbildung durfte sie nicht machen. Das Glück war damals auch nicht auf ihrer Seite, denn der Vater ihres Erstgeborenen, Siegfried, starb im Krieg, noch bevor die beiden heiraten konnten.

Doch mit Hermann Schaaf kam die Wende. Er arbeitete beim Bauzug der Deutschen Eisenbahn und kam regelmäßig in die „Krone“. Dabei kamen sich die beiden näher. 1947 wurde geheiratet und 1955 erfolgte der Umzug in das elterliche Haus von Hermann Schaaf in der Gartenstraße in Tuttlingen. Hier wurden dann auch die beiden weiteren Söhne Fritz und Manfred geboren.

Berta Schaaf kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder, und als Hermann Schaaf in Frührente geschickt wurde, nutzten sie die Zeit für sich beide. „Wir sind täglich rausgegangen, sind viel gelaufen“, erinnert sich Berta Schaaf. „Oft auf den Honberg, da haben wir uns dann am Kiosk am Turm mit anderen Rentnern getroffen, geredet, etwas getrunken.“

Außerdem organisierte ihr Ehemann als Vorsitzender eines Vereins, „ich glaube das war ein Rentnerverein“, überlegt Berta Schaaf, zwei Mal im Monat Busreisen. „An den Bodensee, in den Schwarzwald, ins Donautal, der Bus war immer voll. Ich habe meinen Mann unterstützt und kassiert“, bemerkt Berta Schaaf. Als ihr Mann 1989 starb übernahm sie auf Bitten der Teilnehmer die Organisation noch für weitere 20 Jahre. Doch dann wurden die Reisen eingestellt, weil viele aus alters- oder Gesundheitsgründen nicht mehr teilnehmen konnten.

Kein Grund zum Ausruhen

Für die 100-Jährige war dies aber kein Grund zum Ausruhen, denn „Bewegung ist wichtig“. Morgens sitzt sie täglich auf dem Hometrainer und fährt „bei 120 Umdrehungen“. Jeden Tag geht sie bei Wind und Wetter aus dem Haus, „nicht so gerne in die Stadt, hauptsächlich in die Natur.“ Dabei sammelt sie am Wegesrand Kräuter, trocknet diese für Tee. „Ich hatte keine Grippe, keinen Husten, kein Kopfweh“, betont sie, und selbstverständlich versorgt sie die ganze Familie, ihre drei Söhne mit Gattinnen, die acht Enkel und zwölf Urenkel mit ihren Kräutertees. Aber auch mit selbst gestrickten Socken, die sie für ihre „tolle Familie“ anfertigt. Die Aussage „Wer rastet, der rostet“ trifft bei Berta Schaaf voll und ganz zu, und deshalb löst sie auch gerne Rätsel.

„Das ist doch keine Strecke“

Und dann sind da noch die regelmäßigen Besuche bei Freunden zum Plausch, die Krankenbesuche, bei denjenigen, die aus dem früheren Freundeskreis noch geblieben sind. Oder der sonntägliche Besuch des Gottesdienstes in Maria Königin, zu dem sie selbstverständlich läuft. „Das ist doch keine Strecke“, sagt sie und lacht.

Einmal in der Woche geht es mit Sohn Siegfried zum Einkaufen, um die Vorräte aufzufüllen, denn Berta Schaaf kocht – außer an drei Tagen, an denen der ASB das Essen bringt – selbst. Und die tägliche Hilfe der Sozialstation, zum Beispiel beim Anziehen der Stützstrümpfe, nimmt sie inzwischen auch an. Doch alles andere bewältigt sie immer noch selbst.