Bewegung in der Gemeinschaft erleben

Unter dem Motto „Lauf Dich gesund“ startet die Laufveranstaltung „DiaWalk“ am 21. Mai um 14 Uhr von der Stadthalle Tuttlingen. Ab 13 Uhr hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, seinen Blutzucker und Blutdruck messen zu lassen. Der „DiaWalk“ will Menschen für das Thema Diabetes sensibilisieren, da immer mehr Menschen davon betroffen sind, wie mitgeteilt wird.

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Stefan Bär beginnt dann nach einem kleinen Warm-Up um 14 Uhr die Laufveranstaltung. Gesundheit und Freude an der Bewegung in der Gemeinschaft stehen dabei an oberster Stelle. Alle können mitmachen, egal welchen Alters. Ob Genussläufer, Teilnehmer mit und ohne Nordic-Stöcke, mit Kinderwagen oder Rollator, Menschen mit und ohne Behinderung.

Beim DiaWalk erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche positive Wirkung Bewegung auf ihre Gesundheit hat. Bewegung kann den Blutzuckerspiegel senken und den Blutdruck normalisieren, heißt es in der Ankündigung. Deshalb besteht das Angebot, am Ende der Strecke noch einmal Blutzucker und Blutdruck messen zu lassen. Bei Getränken, Obst, Kaffee und Hefezopf können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärken.

Der „DiaWalk“ wird vom Runden Tisch Diabetes, einer Arbeitsgruppe der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Landkreises Tuttlingen und den Tuttlinger Sportfreunden organisiert. Die Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern der Tuttlinger Sportfreunde, des Klinikums Tuttlingen, dem Deutschen Roten Kreuz, der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, dem Sportkreis und der Selbsthilfekontaktstelle Tuttlingen. Zahlreiche Ehrenamtliche machen das Event auch in diesem Jahr erst möglich. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.