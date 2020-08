Als Jüngste unter den 21 zugelassenen Läuferinnen hat Anna Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen am Wochenende ihre Bewährungsprobe über 800 Meter bei der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig mit Bravour bestanden. Als Fünfte ihres Halbfinallaufs gelang es ihr erwartungsgemäß zwar nicht, in das Finale einzuziehen. Aber auf Platz 15 in der Gesamtwertung erreichte sie genau die Platzierung, die sie vorher auf der Rankingliste eingenommen hatte und war damit beste Läuferin aus Baden-Württemberg.

Bei einer Deutschen Meisterschaft in der Leichtathletik erwartet man normalerweise ein stimmungsvolles Ambiente und eine große Zuschauerkulisse. In dieser Corona-Krise waren die Bedingungen in Braunschweig ohne Zuschauer und mit strikten Vorschriften und Hygienemaßnahmen aber ganz anders. So war es beispielsweise auch für Annas Mutter Bianca beim großen Auftritt ihrer Tochter nicht möglich, in den Stadionbereich zu kommen. Sie musste sich damit begnügen, von einem Parkplatz aus großer Entfernung durch das Marathontor in jeder Runde für etwa zwei Sekunden Anna vorbeihuschen zu sehen.

Die einzige persönliche Unterstützung für Anna konnte da vor Ort nur von LG-Trainer Franz Saile kommen, der als akkreditierter Betreuer wenigstens in der Zeit der Läufe über 800 Meter einen Zugang zum Stadion hatte. Trotz dieser Umstände war die erstmalige Teilnahme an der DM für die erst 17-Jährige aus Mühlheim-Stetten dennoch ein tolles Erlebnis und eine wertvolle Erfahrung.

Bei der Auslosung der drei Halbfinalläufe hatte Anna allerdings Pech. Ihr Lauf, in dem vier Athletinnen deutlich bessere Vorleistungen aufzuweisen hatten, war mit Abstand der schnellste aller drei Läufe. „Ich hatte ihr empfohlen, möglichst in einer Gruppe mitzulaufen, um nicht zu früh den Anschluss zu verlieren. Aber bei einer Durchgangszeit von 60,01 Sekunden für die führende Läuferin war die erste Runde natürlich zu schnell für Anna“, resümierte Trainer Franz Saile.

So wurde die zweite Runde für Anna dann ziemlich mühsam und schwer. „Ich wollte zum Schluss noch einmal richtig spurten, aber hatte dann nach dieser schnellen ersten Runde einfach keine Kraft mehr“, war das Fazit von Anna. Immerhin konnte sie den fünften Platz verteidigen und lief bei einer unerbittlichen Hitze von 36 Grad mit 2:11,62 Minuten noch eine ordentliche Zeit.

„Zunächst war ich doch etwas enttäuscht über die Zeit, aber unter diesen Bedingungen darf ich mit meiner Leistung und der Platzierung doch wirklich zufrieden sein“, blickte Anna Schall genauso wie Trainer Franz Saile später mit Genugtuung auf ihren Lauf zurück.

Obwohl auch in einem anderen Halbfinallauf der Einzug ins Finale wohl unerreichbar gewesen wäre, hätte sie dort bei einem ruhigeren Tempo allerdings ihre Spurtstärke besser ausspielen und eine bessere Zeit laufen können.

Siegerin im Finale wurde wieder Vorjahresmeisterin Christina Hering (LG Stadtwerke München) mit deutlichem Vorsprung in der Zeit von 2:01,62 Minuten.

Die nächsten großen Aufgaben von Anna Schall kommen dann im September mit den Landesmeisterschaften und dann vor allem mit der Deutschen Meisterschaft der Jugend in Heilbronn, wo Anna Schall zum Favoritenkreis zählen wird.