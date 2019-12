Betrunkener zündet Fahrzeug an

In den frühen Morgenstunden des Samstags – gegen 4.30 Uhr – hat ein betrunkener 36-Jähriger in der Hegaustraße in Tuttlingen einen VW-Pritschenwagen in Brand gesteckt. Zunächst warf der Mann mit einem Backstein eine Seitenscheibe an dem Pritschenwagen ein, goss dann Benzin in den Innenraum des Wagens und entzündete dieses. Hierbei versengte sich der Mann auch Teile seiner Oberbekleidung.

Glücklicherweise geriet das Benzin nicht richtig in Brand, so dass das Feuer schließlich von selbst erlosch. Eine Passantin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Kurz danach konnte der 36-Jährige vorläufig festgenommen und auf richterliche Anordnung bis zu seiner Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.