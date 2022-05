Betrunkener Radler fährt singend der Polizei entgegen

Ein betrunkener Radfahrer ist einer Polizeistreife am Montagabend buchstäblich in die Arme gefahren. Die Beamten führten gegen 22.45 Uhr in der Wilhelmstraße eine Verkehrskontrolle durch, als ihnen ein 51-jähriger Radfahrer singend und schlangenlinienfahrend in die Kontrollstelle geradelt kam.

Ein freiwilliger Alkoholtest führte zu einem Wert von über 2,3 Promille. Nachdem der 51-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, musste er den Heimweg zu Fuß antreten, berichtet die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde von der Polizei gegen den Mann eingeleitet.