Betrunkener haut nach Unfall ab

Ein betrunkener und führerscheinloser Autofahrer hat am Montag gegen 20 Uhr einen Unfall verursacht und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Der 39-Jährige war mit mehr als 1,3 Promille auf der Möhringer Straße stadteinwärts unterwegs. Trotz einer roten Ampel fuhr er in die Kreuzung ein und prallte dort mit dem Wagen einer 47-Jährigen zusammen. Dabei wurden der Mann, die Frau und ein 13-jähriger Junge, der sich auf dem Beifahrersitz im Auto der 47-Jährigen befand, leicht verletzt. Noch bevor die Polizei eintraf entfernte sich der Mann. Er wurde in der Gartenstraße aufgegriffen. Nun kommt auf ihn ein Strafverfahren wegen der Autofahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sowie des Unfalls zu. (pz)

