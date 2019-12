Betrunkener fährt fünf Autos an

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Autofahrer in Tuttlingen, der am Sonntag gegen 1 Uhr von der Schaffhauser Straße in die Gartenstraße abbog und dabei gegen gleich fünf Autos stieß. Der 36 Jahre alte Fahrer streifte beim Abbiegen nach rechts die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge und verursachte dadurch einen horrenden Schaden. Ein Unfallzeuge stellte den Verursacher und nahm ihm die Autoschlüssel ab, nachdem er feststellte, dass der Mann offensichtlich betrunken war. Er verständigte die Polizei, die den 36-Jährigen mit zur Blutentnahme nahm. Den Führerschein nahmen die Beamten dem Fahrer noch an Ort und Stelle ab. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu, so die Polizei.