Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und landet in der Gewahrsamszelle

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, gleich mehrere Unfälle verursacht. Der alkoholisierte Mann war auf der Eßlinger Straße in Fahrtrichtung Eßlingen unterwegs. An der Einmündung zur Straße im Krähenbach wollte er nach links abbiegen. Hierbei kam der Wagen zu weit nach rechts und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Straßenschild.

Dabei wurden das Zeichen und das Schild aus ihrer Verankerung gerissen und prallten gemeinsam mit der Frontschürze des EWagens gegen einen dortigen Baum. Danach setzte der 33-Jährige seine Fahrt für etwa 60 Meter fort um schließlich gegen einen geparkten Pkw zu fahren. Dieser wurde etwa vier Meter nach vorne geschoben und versetzte einem davor stehenden Pkw-Anhänger einen derartigen Impuls, dass dieser etwa 17 Meter weiter die Straße entlang rollte.

Mehr entdecken: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Das Auto des 33-Jährigen schleuderte mit dem Heck in die Gründstücksbegrenzung eines Gebäudes und zerstörte die dortige Granitmauer. Daraufhin versuchte der Fahrer vergebens, seinen - zwischen dem anderen Pkw und der Mauer eingeklemmten Wagen - wegzufahren.

33-Jähriger schlägt im Rettungswagen um sich

Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle zeigte sich der 33-Jährige, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, uneinsichtig, verhielt sich renitent und verweigerte die medizinische Behandlung. Im Rettungswagen schlug der sichtlich alkoholisierte Mann mit den Fäusten um sich, weshalb er mit den Handschließen fixiert und in den Streifenwagen gebracht wurde.

Dem Mann wurde in der Folge im Krankenhaus Tuttlingen Blut abgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Nacht verbrachte der 33-Jährige daraufhin in einer Gewahrsamszelle beim Polizeirevier Tuttlingen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 12000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.