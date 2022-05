Betrunkener Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs

Einer Polizeistreife ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Christian-Scheerer-Straße in Tuttlingen ein weißer Fiat 500 aufgefallen. Der Fahrer war mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Möhringen unterwegs. Nachdem die Beamten die Verfolgung aufnahmen, versuchte der 29-jährige Mann mit seinem Wagen zu flüchten. Letztendlich konnte der Fahrer und dessen 25-jährige Ehefrau auf einem Parkplatz in der Werderstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von beinahe zwei Promille. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Fiat-Fahrer ein.