Betrunkene Frau gefährdet Autofahrer – Zeugen gesucht

Eine betrunkene 44-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Esslingen hat am Donnerstagnachmittag mehrere Autofahrer durch ihre unsichere und aggressive Fahrweise gefährdet. Die Frau fiel bereits auf, als sie von der A 81 in Geisingen in Richtung Tuttlingen fuhr. Laut Zeugen-Aussagen soll sie mehrfach gefährlich überholt und die Insassen entgegenkommender Fahrzeuge behindert oder gefährdet haben. Schließlich gelang es anderen Verkehrsteilnehmern, die Frau im Bereich des Dr.-Karl-Storz-Platzes zum Anhalten zu bringen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die 44-Jährige mit über 1,4 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Der Führerschein der 44-Jährigen wurde in Verwahrung genommen.

Verkehrsteilnehmer, die durch das beschriebene Verkehrsverhalten der Tatverdächtigen behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.