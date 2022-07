Betrunken einen Unfall verursacht

Zu einem Unfall in der Weimarer Straße in Tuttlingen ist es am Dienstagabend gegen 22 Uhr gekommen, weil ein 54-jähriger Fordfahrer die Vorfahrt missachtete und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Wie die Polizei bei ihren Unfallermittlungen feststellte, kam ein 21-jähriger mit seinem Audi dort beim Edeka Center von rechts und hatte Vorfahrt. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen nicht unerheblichen Alkoholwert. Ihm wurde deswegen von einem Arzt eine Blutprobe abgenommen. An den beiden Autos entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.