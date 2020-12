Betrüger bringen Rentnerin um ihr Erspartes

Mit einem Trick haben Unbekannte am Freitag eine 84-jährige Frau aus Tuttlingen um ihre Ersparnisse gebracht. Ein Mann rief gegen 13 Uhr bei ihr an und gab sich als ihr Bruder aus. Er gab an, beim Notar zu sein und für einen Hauskauf Geld zu benötigen. Die Frau begab sich zur Bank und hob einen hohen Geldbetrag ab. Das Geld sowie Goldschmuck übergab sie später an ihrer Türe an eine unbekannte Abholerin, die sich als Sekretärin des Notars ausgab. Als die ältere Frau am nächsten Tag mit ihrem Bruder telefonierte, bemerkte sie, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Die Abholerin soll 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und Brillenträgerin sein. Zeugen, die die Geldübergabe beobachtet haben oder Hinweise geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/ 941-0, in Verbindung setzen.