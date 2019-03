Betriebsrat zur Klinikschließung in Spaichingen: „Uns geht es um die Sicherung aller Arbeitsplätze“

Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Klinikums Landkreis Tuttlingen, Helmut Lödden, meldet sich in Absprache mit der im Urlaub weilenden Betriebsratsvorsitzenden Susanne Lippert auf unsere Anfrage im Bezug auf die Aussagen mehrerer Spaichinger Mitarbeiter gegenüber dieser Zeitung (Wir haben berichtet).

Dass den Spaichinger Beschäftigten gesagt worden sei, dass sie sich zum Thema Verlagerung nach Tuttlingen nicht äußern sollen, „höre ich das erste Mal. Diese Äußerung ist zu keinem Zeitpunkt vom Betriebsrat getroffen worden“, so Lödden.

Sachliche Gespräche

Zur Beteiligung der Spaichinger Mitarbeiter an der vom Betriebsrat öffentlich vertretenen Haltung, sich hinter die Pläne des Landkreises und der Klinikgeschäftsführung zu stellen, schreibt Lödden, es habe nach Bekanntgabe der Pläne Mitarbeiterinformationsveranstaltungen an beiden Standorten gegeben. „Danach fanden Vorabgespräche mit allen Beschäftigten in Spaichingen statt. Auf Wunsch der Kollegen war der Betriebsrat in vielen Gesprächen anwesend. Hier und in einer Betriebsratssprechstunde, sowie sonstiger Anwesenheit am Spaichinger Standort, konnten wir vielen unsere Kollegen, in sachlichen Gesprächen, die Haltung des Betriebsrates nahebringen.“

Und weiter: „Wohlwissend, dass diese Entscheidung auch mit Nachteilen für Einzelne verbunden ist, sind wir aber davon überzeugt, im Sinne der Gesamtheit der Beschäftigten zu handeln. Hierzu dient auch ein Interessenausgleich, den der Betriebsrat mit der Geschäftsführung sodann verhandeln würde. Ich will noch mal deutlich betonen, uns als Betriebsräten geht es in erster Linie um den Erhalt unseres kommunalen Krankenhauses und Sicherung aller Arbeitsplätze“, so Lödden.