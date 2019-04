„Betreuen bedeutet ja nicht unterdrücken“

Im Jahr 1992 ist das Betreuungsgesetz in Kraft getreten. Der Verein für Betreuung im Landkreis Tuttlingen kümmert sich seither um Bürger, die eine Betreuung ehrenamtlich übernehmen. Seit April 2019 ist Kathrin Götze die Geschäftsführerin. Unsere Mitarbeiterin Valerie Gerards hat mit ihr gesprochen.

Frau Götze, was ist der Betreuungsverein?

Wir sind ein Verein, der 1993 auf Initiative des Landratsamtes gegründet wurde. Wir sind hauptsächlich dafür da, ehrenamtliche Betreuer, die vom Gericht bestellt sind, zu begleiten, zu unterstützen und fortzubilden. Außerdem führen angestellte Mitarbeiter berufliche Betreuungen.

Sie sind Mitarbeiterin des Landratsamts Tuttlingen. Gehört der Verein dazu?

Ich bin in der Betreuungsbehörde des Landratsamtes angestellt und gleichzeitig Geschäftsführerin im Verein. Der Betreuungsverein ist nicht im Landratsamt angesiedelt. Zu 50 Prozent bin ich in den Räumlichkeiten des Vereins neben dem Amtsgericht in der Bahnhofstraße 101 tätig.

Für welche Menschen ist der Verein tätig?

Wir begleiten zum einen die ehrenamtlichen Betreuer. Wenn jemand zum Beispiel plötzlich einen Angehörigen rechtlich betreuen muss, weil er keine Vollmacht hat, kann er ihm trotzdem als ehrenamtlicher Betreuer helfen. Er wird in so einem Fall von uns angeschrieben und darüber informiert, welche Rechte und Pflichten er als bestellter Betreuer hat. Er kann sich dem Betreuungsverein anschließen, muss es aber nicht. Zum anderen betreuen unsere hauptamtlichen Mitarbeiter Menschen, die geistig, körperlich oder seelisch behindert sind oder psychische Erkrankungen haben und nicht mehr in der Lage sind ihre rechtlichen Angelegenheiten zu regeln. Für diejenigen, für die kein Betreuer gefunden werden kann, ist die Betreuungsbehörde im Landratsamt Ausfallbürge. Dann werden die Mitarbeiter von Amts wegen als Betreuer bestellt. Das bin aber nicht ich als Person, sondern das Betreuungsamt.

Wer sind die Betreuer?

Nehmen wir einmal den Fall, dass ein Elternteil dement wird: Dafür müsste derjenige zu guten Zeiten, so lange er noch in der Lage wäre, eine Vertrauensperson bevollmächtigen. Ansonsten wird in der Regel ein Betreuungsverfahren beim Amtsgericht eingeleitet. Der dann bestellte Betreuer erhält einen Betreuerausausweis vom Betreuungsgericht, um zum Beispiel bei der Bank, beim Arzt oder im Heim anstehende Angelegenheiten erledigen zu können und für den Betreuten zu unterschreiben. Es wird zunächst von der Betreuungsbehörde überprüft, ob z.B. der Ehepartner oder volljährige Kinder bereit und in der Lage sind die Betreuung zu übernehmen. Sollte es sich dabei herausstellen, dass eine wirksame Vollmacht vorliegt, so wird das Betreuungsverfahren eingestellt.

Was passiert, falls niemand aus dem Familienkreis dazu in der Lage ist?

Dann suchen wir einen ehrenamtlichen oder freiberuflichen Betreuer, der sich um diesen Menschen kümmert.

Gibt es Unterschiede für die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Betreuer?

Hauptamtliche Betreuer haben nur ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung. Etwa acht Stunden pro Monat für die ersten drei Monate, und dann immer weniger. Der Einsatz ist gesetzlich festgelegt, ebenso wie die Vergütung. Ehrenamtliche Betreuer führen eine oder mehrere Betreuungen außerhalb einer Berufstätigkeit und haben mehr Zeit für ihre Schützlinge. Sie erhalten auf Antrag eine Aufwendungspauschale von 399 Euro im Jahr. Die Ehrenamtlichen bekommen natürlich nicht die wirklich komplizierten Fälle, für die etwa viel juristisches Fachwissen erforderlich wäre.

Wie viele Betreuer unterstützen Sie und was kostet die Mitgliedschaft im Verein?

Knapp 20 Berufsbetreuer gibt es im Landkreis. Im Verein haben wir drei Berufsbetreuer in Vollzeit sowie zwei Mitarbeiterinnen, die sich um die rund 75 ehrenamtlichen Betreuer kümmern. Die Mitgliedschaft im Verein ist beitragsfrei.

Wie finanziert sich der Verein?

Vorwiegend aus Betreuervergütungen, die die Mitarbeiter für die Führung von Betreuungen erhalten. Wir bekommen einen Zuschuss vom Land Baden-Württemberg, Spenden und werden vom Landkreis unterstützt.

Was ist Ihr persönlicher Antrieb?

Betreuungsrecht ist ein interessantes und breitgefächertes Gebiet, man kann etwas bewegen, helfen und unterstützen. Ich habe schon einiges an Erfahrungen im privaten und beruflichen Leben gesammelt und kann diese in die Arbeit hier gut einbringen. Ich wünsche mir, dass die Betreuertätigkeit mehr Anerkennung und Wertschätzung in der Gesellschaft erlangt. Betreuen bedeutet nicht ja nicht unterdrücken und bevormunden.