Betina Strohm spricht die Sprache der Pferde

Im Galopp zu geistiger Stärke? Betina Strohm aus Möhringen hat sich einen Traum erfüllt und eine Ausbildung zum pferdegestützten NLP-Coach gemacht. Mit ihren Pferden, die sie im eigenen, offenen Stall mit Scheune hält, will sie Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Ihnen helfen, ihre Potenziale zu erkennen, um für sich neue Wege und Ziele zu erreichen, und diese in den Alltag zu übertragen.

Seit mehr als 25 Jahren verbringt Betina Strohm viel Zeit mit eigenen und anvertrauten Pferden. „Die Liebe zu Tieren wurde mir, glaube ich, in die Wiege gelegt“, berichtet sie lachend. Sie wuchs mit Hunden auf, bekam ihren eigenen mit 13 Jahren, und hatte schon früh den Wunsch, ein eigenes Pferd zu besitzen. Über eine Reitbeteiligung kam sie schließlich dazu, um sich dann auch noch den Traum von einem „edlen schwarzen Pferd mit langer Mähne“ zu verwirklichen: Ein Friesenhengst, der ihr zweites Pferd wurde.

Nachdem das erste Tier altersbedingt „über die Regenbogenbrücke“ ging, wie Betina Strohm erzählt, schenkte ihr Mann ihr eine Stute. „Diese und der Friesenhengst haben mein Leben sehr stark geprägt“, berichtet Betina Strohm. „In diesen gemeinsamen Jahren habe ich viel über Sehen, Spüren, Fühlen, über Respekt, Wertschätzung, Achtsamkeit und Dankbarkeit erfahren.“ Über Natural Horsemanship-Kurse habe sie zusätzlich viel über die Kommunikation mit Pferden gelernt. Später kamen dann noch zwei deutsche Reitponys und ein Freiberger zum Tierbestand in ihrem Stall in Talheim dazu, die ihr durch ihre Sensibilität vermittelten, dass jedes Pferd seinen eigenen Charakter hat. „Wie wir Menschen auch“, stellt sie fest.

Durch beruflichen Stress beschloss sie, den NLP-Coach zu machen (NLP steht übrigens für neurolinguistisches Programmieren und beschäftigt sich im übertragenen Sinne damit, wie man auf das Gehirn (Neuro) mit Sprache (Linguistik) Einfluss (Programmieren) nehmen kann) und erlebte dabei, dass es möglich ist, an seinem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu arbeiten und sich weiter zu entwickeln – anstatt an scheinbar ausweglosen Situationen zu zerbrechen. Diese Erkenntnisse wollte sie weitergeben. „Durch Zufall habe ich das Seminarangebot zum Pferde gestützten Coach gesehen und auch diese Ausbildung gemacht“, blickt Betina Strohm zurück. „Pferde“, sagt sie, „sind wundervolle Wesen, die uns Menschen eins zu eins widerspiegeln und das sofort“. Das Pferde gestützte Coaching sei für die Teilnehmer so wirkungsvoll und nachhaltig, weil es nicht vom Kopf gesteuert werden könne, sondern in die Emotionen und Gefühle der Teilnehmer gehe.

„Pferde sind ehrlich. Der Moment entscheidet, ob sie mit einem Menschen zusammenarbeiten oder nicht. Ändert sich das menschliche Verhalten, dann ändert sich auch die Reaktion des Pferdes“, erläutert Betina Strohm die Gegebenheiten und verweist darauf, dass die Tiere Experten in der nonverbalen Kommunikation seien. Durch ihre sensible Wahrnehmung spiegelten sie unterbewusste menschliche Verhaltensweisen und Gedanken sofort wieder und machten es den Teilnehmern einfach, ihr völlig wertfreies und ehrliches Feedback anzunehmen.

„In der Arbeit mit den Pferden wird das eigene persönliche und individuelle Verhalten, das Selbstbild der Teilnehmer und die Klarheit in der Kommunikation sofort reflektiert. In der gemeinsamen Arbeit werden Ängste und Unsicherheiten abgebaut. Die Pferde motivieren und wecken in den Teilnehmern die Lebensfreude und den Optimismus, und öffnen Türen, die vielen Menschen oft verschlossen bleiben“, erklärt Betina Strohm.

Dann entschwindet sie auf die Koppel, wo ihre Pferde auf jeden noch so kleinen Zuruf reagieren und ihr voller Zutrauen auf Schritt und Tritt folgen.