Betörendes erstes Orgelsommerkonzert

Der Straßburger Münsterorganist Pascal Reber hat das erste Orgelsommerkonzert in der Stadtkirche mit französischer Orgelmusik aus der Spätromantik gestaltet. Helmut Brand erwähnte in seiner Begrüßung, dass die französischen Organisten jedes Orgelkonzert mit einem Werk Johann Sebastian Bachs beginnen.

So eröffnete auch Reber sein Konzert mit der überwältigenden Fantasie super „Komm heiliger Geist, Herre Gott“ von Bach mit dem Thema im Pedal, darüber reiche motivische Klangwelt. Nun folgte der erste Satz aus Charles-Marie Widors 10. Orgelsymphonie, klanglich im Himmel, über den Wolken beginnend. Dann kam die Erdenwelt dazu. Es wurde ein Bild von Himmel und Erde ohne bleibende Thematik, ein fortschreitendes Erleben von urweltlicher Kraft. Kann dies ein Mensch erfinden? Widor konnte es.

Auch die Symphonie Nr. 2 von Louis Vierne begann mit Kraftausstrahlung durch gewaltige Klangsäulen, dazwischen chromatisches Geschehen gregorianischer Choral. Um 1900 wurde in Frankreich diese 800 Jahre alte Kirchenmusik gefördert. So fühlte sich Vierne wie in einem Kloster, steigerte aber den sanften Beginn zu großem Klang wie in einer Kathedrale. Die Klangwelten im Scherzo sind fliegende Gefühle, Thematik sucht man vergebens. Melodik erlebte man dann im Cantabile, Reber ließ hier die Orgel singen. Das Finale ist ein gewaltiges Vorwärtsdrängen mit knallharten dissonanten Klängen. Dies alles holte Pascal Reber aus der großen Stadtkirchenorgel mit ihren vielen Klangraffinessen.

Ein Ausruhen der Ohren erlaubte Pascal Reber mit dem 4. Satz („Auferstehung“) aus der Symphonie-Passion von Marcel Dupré.

Neugierde erweckt immer eine Improvisation, so auch die Improvisation Pascal Rebers über ein Thema von Maurice Duruflé. Er begann, indem er das Thema über zarten Klangwolken ausbreitet mit weitgespannter Bassstimme darunter. Wunderschön die moderne Melodik im Oboenregister über zarter Flötengrundierung, und dann steigerte er die Klanglichkeit bis zum Forte. Interessante polyphone Melodik mit blitzender Gegenstimme über Liegeklang folgte, dann erregte Klanglichkeit in gewaltigem Crescendo mit dem Thema in Sopran und Bass, und man dachte, dies führe zum Schluss. Doch nein, über zartem Klanggrund erklingt das Thema im Glockenspiel, und zart endete die Improvisation. Großer Beifall danach. Es war ein betörender Abend in der Stadtkirche. (sb)