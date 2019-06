Besucherzahlen im Tuttlinger Freibad brechen ein

Erst viel zu kalt, dann ungewöhnlich heiß: Der Mai hat dieses Jahr große Wetterkapriolen geschlagen und die Besucherzahlen im Tuttlinger Freibad beeinflusst.

Seit dem Eröffnungsfest am 7. Mai trotzen rund 2300 Besucher dem durchwachsenem Wetter und machten sich auf den Weg ins Freibad. Da im Mai vergangenen Jahres ein Wärmerekord verbucht wurde, ist es nicht verwunderlich, dass zur selben Zeit 2018 rund 5000 Besucher mehr als in diesem Jahr gezählt werden konnten. Absoluter Mai-Besucherrekord spiegelte sich im Jahr 2017 mit rund 12 450 Freibadbesuchern.

„Nach dem plötzlichen Temperaturanstieg in dieser Woche und der Aussicht auf ebenso warme Tage in den Pfingstferien, rechnen wir aber mit einem deutlich erhöhten Besucheraufkommen im Juni“, teilt die Pressestelle der Stadtwerke mit.

Das Frühschwimmen findet immer dienstags und donnerstags ab 6.30 Uhr statt, an allen anderen Tagen hat das Freibad bei jeder Witterung täglich von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet – in warmem Wasser dank klimafreundlicher Solarthermie-Anlage. Aber nicht nur zum Schwimmen und Plantschen lohnt sich ein Besuch im Freibad. Kinder kommen auch auf dem erneuerten Spielplatz auf ihre Kosten. Es gibt einen neues Trampolin, ein neues Federwipptier in der Form eines Fisches, einen manuellen Bagger mit Hebeln sowie ein neues Spielhaus in der Form eines Schiffs, das deutlich größer ist als das alte. Der Matschplatz wurde mit frischem Sand aufgefüllt, das Edelstahlbecken und die Handpumpe erneuert und der Kinderspielplatz ist nun mit einem Sonnensegel überdacht.