Besucher drängen beim Energietag in den neuen Tunnel

Am Westportal des Kreuzstraßentunnels hat am gestrigen Sonntag der Energietag stattgefunden. Damit verbunden waren Führungen für interessierte Bürger durch den neuen Kreuzstraßentunnel. Schon um elf Uhr am Vormittag haben sich die Besucher am Tunneleingang gedrängt.

Die Energieagentur des Landkreises und der Stadt Tuttlingen hatten in Kooperation mit den Stadtwerken, der Kreissparkasse, badenova und dem Regierungspräsidium Freiburg zum Energietag Baden-Württemberg 2010 in Tuttlingen in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr am Westportal des Kreuzstraßentunnels eingeladen. Unter dem Motto „Zukunft erleben“ werben landesweit über hundert Gemeinden und Institutionen für das Energiesparen und die Erneuerbaren Energien. Damit soll dem Bürger deutlich gemacht werden, was in Sachen Energiesparen schon erreicht ist und welche Potenziale noch bestehen. Die Energieagentur Landkreis Tuttlingen, die Stadt und Stadtwerke Tuttlingen, die Kreissparkasse sowie badenova informierten am Eingang der Tunnelröhre an Ständen über Erneuerbare Energien, Energieeffizienz-Technologien, Altbausanierungen, aktuelle Förderprogramme und die jeweils gesetzlichen Anforderungen.

Als Attraktion bot das Regierungspräsidium Freiburg den Bürgern an diesem Tag einen Tunneleinblick. Im stündlichen Turnus konnten die interessierten Besucher einen ausgeschilderten Rundweg durch den Kreuzstraßentunnel begehen – vom Eingang am Westportal bis zum Ausgang bei der Kirche Maria Königin. Dazu gab es schriftliche Informationen am Eingang, angefangen von der Baugeschichte in einer Kurzdokumentation bis zu aktuellen Sicherheitshinweisen zur Benutzung von Straßentunnels. Manch ein Besucher hätte sich jedoch zusätzliche mündliche Informationen und Erklärungen bei den stündlichen Führungen durch den Tunnel gewünscht. Im Innern der Röhre, die eine Länge von 948 Metern, einen Rechteckquerschnitt von 9.70 Meter Breite hat und fünf Meter hoch ist, konnte man sich von den baulichen und technischen Einrichtungen ein Bild machen: über Notgehwege, Pannenbuchten, Notausgänge, SOS-Nischen mit Feuerlöscher, Strahlventilatoren usw. Es gibt eine Fluchtwegkennzeichnung mit Entfernungsangaben zu den nächstgelegenen Notausgängen. Die Freigabe des Tunnels für den Verkehr ist für den 18. Februar 2011 geplant. (sib)