Besuch der Partnerschaftskommission Bex in Tuttlingen

Im Rahmen des Treffens der beiden Partnerschaftskommission Bex-Tuttlingen wurden die Gäste mit Bürgermeister Alberto Cherubin eingeladen, gemeinsam das Freilichtmuseum und die Straußenfarm Hegau-Bodensee in Stockach-Airach zu besichtigen.

Beide Projekte fanden großen Anklang bei den Gästen. In Neuhausen gab es im Rahmen einer Führung durch den stellvertretenden Museumsleiter Christoph Heppeler ausführliche Informationen zur Entstehung der Einrichtung und zur Herkunft der Gebäude aus den Landschaften Schwäbische Alb, Schwarzwald und Bodensee. Beeindruckt waren die Belleerins von den Schilderungen zum bäuerlichen Leben und die damals bestehenden sozialen Schichten. Sie erfuhren dazu anschauliche Details zu den Gebäuden, wie die Dorfschule, das Kirchlein, Taglöhnerhaus, die Wohnungen, Stallungen verbunden mit Hinweisen auf die damaligen Handwerker und das Alltagsleben.

Danach ging es zur Straußenfarm Hegau-Bodensee in Stockach. Auch hier gab es eine eindrucksvolle Führung durch die Anlage, die 2012 von Ingrid und Georg Frick gegründet wurde. Es hatte damals mit einem Hahn, zwei Hennen und 15 Küken begonnen. Der Betrieb wurde kontinuierlich ausgebaut und die Zahl der Tiere deutlich erhöht, so dass in den zahlreichen Gehegen rund 180 Tiere gehalten werden. Im Jahre 2014 gingen die Brutanlagen (Vor- und Schlüpfbrüter) mit einem Besuchergang in Betrieb. Somit ist es den Besuchern möglich, die Straußenaufzucht in allen Stadien mitzuverfolgen. Ein gemeinsames Abendessen mit Straußenprodukten rundeten das gelungene Programm ab.