Im Rahmen der Partnerschaftsbeziehungen zwischen Tuttlingen und Bex werden vom Montag, 3. September, bis Mittwoch 5. September, 25 Senioren aus der Schweiz einen Besuch in der Donaustadt absolvieren. Sie setzen damit die seit vielen Jahren bestehende Freundschaft mit den Tuttlinger Senioren und dem Ortsseniorenrat fort.

Im Rahmen des Programms werden sie dabei auch als Gäste von der Stadt begrüßt und bei einem gemeinsamen Abendessen Neues austauschen. Am Dienstag, 4. September, fahren die Bellerins zu einem Besuch in die Universitätsstadt Tübingen. Bei diesem Ausflug mit dem Bus gibt es eine kostenlose Mitfahrgelegenheit für Tuttlinger Senioren. Die Abfahrt ist um 12.30 Uhr an der Bushaltestelle „Hotel Stadt Tuttlingen“.