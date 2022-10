Bestsellerautor begeistert Tuttlinger Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Großer Andrang herrschte am Samstag, 8. Oktober, beim „12. Tuttlinger Lesezauber im Aesculapium“, denn dort war der bekannte Kinderbuchautor Stefan Gemmel zu Gast

Die vom Fachbereich „Kunst und Kultur“ der Volkshochschule organisierte und von der Aesculap geförderte Veranstaltung richtete sich an Kinder zwischen fünf und neun Jahren. Knapp 130 Kinder hatten einen der begehrten Plätze ergattert und erhielten, verteilt auf zwei Lesungen, nicht nur Einblick in die Bücher des Autors, sondern sie folgten auch gebannt seinen sehr persönlichen Erzählungen aus der eigenen Kindheit und Schulzeit. So erfuhren sie etwa, wie er dank des besonders hartnäckigen Engagements seiner Deutschlehrerin vom Nichtleser zur begeisterten Leseratte mutierte. Heute ist Stefan Gemmel mit über 50 Veröffentlichungen ein äußerst erfolgreicher Kinder- und Jugendbuchautor und einer der meistübersetzten deutschen Schriftsteller. Mit außergewöhnlichen Leseweltrekorden ist er darüber hinaus im Guinness-Buch der Rekorde vertreten.

In Tuttlingen las Gemmel für die „Kleinen“ aus „Die Yetis sind los“ und für die „Großen“ aus der Spiegel-Bestsellerreihe „Im Zeichen der Zauberkugel“. Mit seiner unterhaltsamen, von einer beeindruckenden Mimik und Gestik gekennzeichneten Art, sorgte er beim jungen Publikum immer wieder für laute Lacher. Aber nicht nur Zuhören, sondern auch Mitmachen war angesagt. Im interaktiven Zusammenspiel ließ Gemmel die Kinder der ersten Lesung zum Beispiel in ein großes Flugzeug einsteigen, um sich mit ihnen am Südpol auf die Spuren der Yetis zu begeben. Dort ging es um die Frage, was passiert, wenn neugierige und mutige Yetis ihrerseits vom Südpol aus zu einer Forschungsreise aufbrechen, um die Frage zu klären, ob es Menschen wirklich gibt.

Als besonderer Höhepunkt der Veranstaltung wurden den Kindern am Ende jeder Lesung vom Autor persönlich signierte Bücher als Geschenk verteilt.