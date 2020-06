100 Tage im Amt ist Anja Koch, Hauptamtsleiterin in Durchhausen. Sie erweitert seit März das Rathausteam und ist unter anderem für Kinderbetreuung, EDV, Bürger- und Jugendbeteiligung sowie Registratur und Archiv zuständig. Unsere Mitarbeiterin Andrea Utz hat sich mit ihr über ihre ersten Erfahrungen unterhalten.

Wie fühlt sich ein Jobstart in Verbindung mit einer Pandemie an?

Ich würde sagen: „Man wächst mit seinen Aufgaben!“ Eine Pandemie bringt Problemstellungen mit sich, auf die sich im Vorfeld niemand hat vorbereiten können. Die Ungewissheit, welche Regelungen die Corona-Verordnung am nächsten Tag mit sich bringen würde, welche zusätzlichen Maßnahmen vor Ort täglich auf die Schnelle getroffen werden müssen, um die Pandemie bestmöglich einzudämmen, das war zu Beginn schon ein ganz besonderer Nervenkitzel - schließlich muss Corona, neben dem Alltagsgeschäft, zusätzlich irgendwie „nebenbei laufen“ – das hat schon die ein oder andere Überstunde mehr gekostet. Trotz allem, glaube ich, können wir uns in Durchhausen glücklich schätzen. Die Gemeinde ist von der Pandemie bis heute größtenteils verschont geblieben.

Hatten Sie Gelegenheit, viele Durchhauser Einwohner trotz Corona kennenzulernen, und wie lief dies ab?

Aufgrund der Pandemie war ein persönliches Kennenlernen tatsächlich nur sehr eingeschränkt möglich. Die meisten Gespräche erfolgten fernab des Rathauses, über Telefon oder E-Mail. Ein Telefonat oder eine kurze E-Mail, kann allerdings ein persönliches Gespräch nicht ersetzen. Wie viele andere Behörden auch, war unser Rathaus für die Bürger eine ganze Weile lang geschlossen. Nur bei äußerst wichtigen Angelegenheiten bestand die Möglichkeit eines persönlichen Termins im Rathaus. Die vielen Veranstaltungen und anderweitigen Zusammenkünfte, die dieses Jahr aufgrund der Pandemie nicht haben stattfinden können, fehlen für „das erste Kennenlernen“ schon sehr.

Was wünschen Sie sich für sich selbst in Ihrem Beruf und für Durchhausen?

Ich wünsche mir, dass wir die Pandemie schnellstmöglich zur Nebensache erklären dürfen und wir wieder in einem direkteren Austausch mit Gemeinderat und Bürgern stehen können. Ich denke hier insbesondere auch an die Bürgerbeteiligung, die im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum hätte stattfinden sollen. Auch wünsche ich mir, dass ich mich in größerem Umfang wieder Dingen und neuen Projekten widmen kann, die aufgrund der Pandemie nochmals haben zurückgestellt werden müssen.