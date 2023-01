Besonderer Abend mit zwei Klavieren

Ein besonderer Klavierabend war am Sonntag in der Stadthalle zu hören: Die beiden Italienerinnen Francesca Amato und Sandra Landini, beide erfolgreiche Solistinnen auf nationalem wie internationalem Parkett und mit Preisen hochdekoriert, hatten sich hier zu einem Duo zusammengefunden. Sie spielten Musik für zwei Klaviere, ein nicht eben oft zu hörendes Genre, das hohe Anforderungen an Technik und Zusammenspiel stellt.

Abwechslungsreich wurden zweimal Werke der Klassik mit Franz Liszt kombiniert. Den Auftakt machte Mozarts Sonate in D-Dur für zwei Klaviere (KV 448). Das Werk ist eigentlich eine klassische Symphonie für zwei Klaviere, deren Klangfülle sich dem orchestralen Klang nähert. Gleichwohl ein echter reifer Mozart, der subtile Details, Differenziertheit und Durchsichtigkeit nie verleugnet. Landini und Amato boten hier eine große romantische Klanggeste.

Es folgte die sinfonische Dichtung „Les Préludes“ von Franz Liszt in dessen eigener Adaption für zwei Klaviere – wie bei diesem führenden Virtuosen seiner Zeit ein Werk von höchstem technischem Anspruch, das die Grenzen des pianistisch Möglichen auslotet. Dass eine Klavierfassung nicht an die Farbigkeit und Kraft des Orchesters heranreicht, versteht sich von selbst, auch wenn Liszt oft in seinen Bearbeitungen die Farben des Orchesters auf dem Klavier nachzuahmen versteht. Das Klavier hat gerade in diesem Fall den Vorteil, das Pathos dieser Effektmusik zu brechen – war doch der Schluss der „Prélude“ als „Russlandfanfare“ das martialisch aufstachelnde Signal zu Sondermeldungen in der Wochenschau der Nazis. Das hochgespannte Pathos des Schlusses sprengt denn auch die Grenzen des Klaviers.

Nach der Pause zunächst die frühe zweisätzige Sonate B-Dur, op. 1a von Muzio Clementi, hübsch, aber etwas nichtssagend. Höhepunkt des Programms war sicherlich das „Concerto Pathétique“ von 1866. Liszt bündelt hier gleichsam vier Sätze einer Symphonie in einem durchkomponierten Stück. Genuin für zwei Klaviere geschrieben, ist es wesentlich pianistischer als die „Prélude“ und zeigt ein Spektrum an überwiegend dunkler getönten Gefühlen hochfahrender Dramatik, melancholischer Exaltiertheit, lyrischen Brütens. Gerade in diesen Momenten gingen Landini und Amato ganz auf, so dass besonders im langsamen Teil spannende Momente atmosphärischer Intensität gelangen.

Für den großzügigen Applaus des zahlreichen Publikums in der Stadthalle dankten die beiden Pianistinnen mit einem sprudelnden Vivaldi.