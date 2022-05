Berufsorientierung bei der Züblin AG

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Berufsorientierung durften die Schülerinnen und Schüler der 9a am Donnerstag, 19. Mai die Großbaustelle in der Bismarckstraße besichtigen. Hier wird aktuell die „Residenz am Stadtgarten“ fertiggestellt. Fünf Mitarbeiter der Züblin AG, darunter auch Ausbildungsmanagerin Frau Frank, nahmen sich zwei Stunden Zeit, der Technikgruppe die Abläufe, Arbeiten und Zusammenhänge auf dem Bau näher zu bringen und nicht zuletzt um Werbung für Bauberufe zu machen.

Der Bauleiter, Adrien Kreißig, führte die Gruppe, ausgerüstet mit Schutzhelm und Warnweste, zunächst in den Mittelbau. Hier wurde anhand der Bauzeichnungen und Terminpläne die Organisation des Baus veranschaulicht, sowie erste technische Fragen geklärt.

Im Anschluss wurde den Schüler/-innen im Gebäudetrakt B anhand ausgewählter Bereiche der aktuelle Stand der Bauarbeiten, die Raumaufteilung und unter anderem die verschiedenen Bauphasen erklärt.

Abschließend gab es zur Stärkung einen leckeren Imbiss und offene Fragen zu Bauberufen oder dem Bau allgemein konnten geklärt werden. Nach einem großen Applaus für die tolle Baustellenführung ging es zurück an die Wilhelmschule. Herzlichen Dank an das Züblin-Team!