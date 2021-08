Berufsfachschüler haben ihren Abschluss

An den drei zweijährigen Berufsfachschulen im Hause der Fritz-Erler-Schule Tuttlingen haben 49 Schülerinnen und Schüler den Mittleren Bildungsabschluss erreicht. Als Jahrgangsbeste punktete Dziyana Dudchyk aus der Berufsfachschule für Pflege und erhielt hierfür eine Belobigung.

Die Berufsfachschulen führen innerhalb von zwei Jahren mit der Fachschulreife zu einem Mittleren Bildungsabschluss und ermöglichen bei einem entsprechenden Schnitt beispielsweise den Zugang zum Beruflichen Gymnasium. Neben allgemeinbildenden Kompetenzen erhalten die Schüler zusätzliche berufsfachliche Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft oder Gesundheit und Pflege.

In einer gemeinsamen Feierstunde wurden die Absolvierenden der verschiedenen Berufsfachschulen von der Fritz-Erler-Schule verabschiedet. Alice Engelhardt als Leiterin der Berufsfachschule ging auf den „Hürdenlauf“ ein, den die Schülerinnen und Schüler in Zeiten einer Pandemie meistern mussten. Die zweijährige schulische Zeit sei durch Fernunterricht und Einschränkungen geprägt gewesen. Der Blick auf neue Chancen und der Zusammenhalt zwischen Menschen und in einer Klasse waren es, was letztendlich für die meisten doch zu einem Erfolg geführt hat. 12 Schülerinnen und Schüler erzielten mit ihrem Notenschnitt eine Auszeichnung und erhielten eine Belobigung.

Die Absolvierenden der Berufsfachschulen an der Erler-Schule:

Berufsfachschule für Hauswirtschaft: Jale Ak, Neuhausen; Volkan Altuntas, Tuttlingen; Semira Bär, Emmingen-Liptingen; Marlon Benczik, Emmingen-Liptingen; Michelle Elvedi, Gosheim, (Lob); Florence Frauendienst, Fridingen; Lisa Kempe, Wurmlingen, (L); Lea König, Emmingen-Liptingen; Weronika Krantz, Tuningen; Amelie Lötterle, Tuttlingen; Leon Martin, Immendingen; Selina Moser, Bubsheim; Alma Music, Fridingen; Alina Platt, Rottweil; Alisa Rominger, Seitingen-Oberflacht; Katja Schmider, Immendingen; Linda Uhlmann, Tuttlingen; Tamara Wehrlein, Neuhausen, (L); Silas Wohlfeld, Tuttlingen

Berufsfachschule für Pflege: Alaa Aldeen Al Ali, Tuttlingen; Muhammad Al Ali, Tuttlingen; Ceyda Aydemir, Spaichingen; Fatma Bali, Tuttlingen, (Lob); Alina Bauer, Tuttlingen; Daian Ciosa, Tuttlingen; Dziyana Dudchyk, Tuttlingen, (L); Annalisa Föhr, Spaichingen; Jana Heim, Neuhausen; Gina-Maria Kapp, Dürbheim; Julia Kramer, Neuhausen (L); Robin Martin, Immendingen, (L); Jonnah May, Tuttlingen-Nendingen; Cheyenne Merkt, Balgheim; Susanne Michalke, Spaichingen, (L); Kaan Özcan, Tuttlingen; Kevin Rus, Tuttlingen; Tristan Schibor, Tuttlingen, (L); Jana Schwarz, Neuhausen; Laura Staudenmaier, Tuttlingen; Denise Uhlmann, Tuttlingen; Eda Nur Uzun, Tuttlingen; Angelina Weitmann, Tuttlingen

Berufsfachschule für Wirtschaft: Fitore Abdii, Tuttlingen; Ayda Ahmadi, Fridingen; Burak-Kaan Ata, Geisingen; Pia Vivian Bastian, Trossingen; Adelina-Eugenia Breaz, Emmingen-Liptingen; Victoria Calej, Tuttlingen; Yasin Cömlek, Tuttlingen, (Lob); Benjamin Dickhaut, Emmingen-Liptingen; Nicole Faust, Emmingen-Liptingen, (L); Dilara Gökmen, Tuttlingen; Flamur Hajdaraj, Fridingen; Minh Long Le, Trossingen; Chiara Militello, Fridingen; Florentina Qunaj, Tuttlingen; Juanita Ruppel, Aldingen, (L); Vanessza Sutus, Tuttlingen; Muhammed-Emrican Tunca, Tuttlingen