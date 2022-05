Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen investiert in die Zukunft

Mittlerweile ist Roland Aicheler seit drei Jahren als Geschäftsführer in der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) tätig. Bereits bei seiner Amtseinführung betonte er, die BBT für die Zukunft stark machen wollen. Ein Schwerpunkt davon sei die Modernisierung des Hauses sowie deren Ausstattung.

Bereits kurz nach Amtseintritt übernahm Aicheler die Projektleitung der umfassenden Gebäudemodernisierung. Bei dieser wurden von Juli bis Dezember 2020 umfassende Modernisierungsarbeiten wie beispielsweise die Erneuerung der Fensterfronten oder der Einbau von hochwertigen Lüftungsanlagen durchgeführt. „Gerade in Zeiten des immer schneller werdenden technischen Fortschritts ist eine ständige Aktualisierung der Ausstattung essenziell“, betont Aicheler.

Daraus entstanden gleich zwei neue Beschaffungsprojekte, in dem derzeit insgesamt über 1,2 Millionen Euro in die Ausstattung und die Digitalisierung investiert werden. Letztlich handelt es sich bei den Projekten jedoch um weit mehr als 50 Einzelbeschaffungsmaßnahmen, angefangen von einem weiteren E-Fahrzeug für die Hochvoltausbildung im Kfz-Bereich, bis hin zu einem hochmodernen Schweißroboter für die Schweißerausbildung. Die BBT will die Beschaffungen bis zum Ende des Jahres vollumfänglich und im Kostenrahmen abschließen können.

„All diese Investitionen wären ohne entsprechende Fördermöglichkeiten nicht realisierbar gewesen“, sagt Aicheler. In dem Projekt der Modernisierung der Ausstattung bezuschusst das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg die Ausstattung mit 25 Prozent der Gesamtkosten und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 45 Prozent. In dem Projekt der Digitalisierung der Ausstattung beteiligt sich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 90 Prozent der Kosten.