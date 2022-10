Beruf oder Studienfach auswählen

„Welcher Studiengang passt zu mir? Was kann ich, was will ich?“ Diese Fragen stellen sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Parallel zur Abiturvorbereitung bedeutet das, sich nach Studienmöglichkeiten, Bewerbungsfristen und Zulassungsvoraussetzungen zu erkundigen. Das Best-Seminar (Berufs- und Studienorientierungstraining) richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Am 10. und 19. Oktober – jeweils von 8 bis 17 Uhr – findet das zweitätige Seminar an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen statt. Das Seminar wird von Micha Pfitzer (Lehrer an der Ferdinand-von-Steinbeis Schule) und Manuela Kahler (Berufs- und Studienberaterin bei der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen) geleitet. Anmelden können sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe unter: www.bw-best.de

Am ersten Tag erkunden die Schülerinnen und Schüler ihre Interessen und Fähigkeiten. In einer Intervallphase absolvieren sie einen Orientierungstest, der neben den persönlichen Interessen auch die individuellen Fähigkeiten erfasst und mit möglichen Studiengängen zur Deckung bringt. Mit einer Rechercheaufgabe lernen die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Internetportale kennen. Am zweiten Tag des Trainings werden die Ergebnisse des Orientierungstests aufgearbeitet, offene Fragen zur Studien- und Berufswahl beantwortet und Wege zur Entscheidungsfindung trainiert. Weitere Informationen unter www.bw-best.de.