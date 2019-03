Beruf Altenpfleger: „Da steckt viel Herz drin“

Altenpfleger sind nur mit waschen und Windeln wechseln beschäftigt – dieses Vorurteil kennen Matthias Stange und Tina Schiele gut. Beide machen im Elias-Schrenk-Haus in Tuttlingen gerade ihre Ausbildung. Und sie sind sich einig: Der Beruf ist unglaublich vielseitig.

Eigentlich wollte Matthias Stange nach der Schule in den Rettungsdienst, doch dafür hätte er einen Realschulabschluss gebraucht. Also machte er eine einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer an der Altenpflegeschule in Geisingen, um auf diesen Weg die Voraussetzungen für eine Ausbildung im Rettungsdienst zu erlangen. Doch: „Ich bin hängengeblieben“, sagt der 23-jährige Tuttlinger. „Früher hätte ich mal nie gedacht, dass ich so etwas mache, aber der Beruf macht unglaublich viel Spaß.“

Spaß, das ist auch das Wort, das Tina Schiele benutzt. Nach der Realschule war der 16-Jährigen aus Nendingen klar, dass sie in einen sozialen Beruf gehen will, einen, in dem sie andere Menschen unterstützen kann. Nach einem Praktikum im Elias-Schrenk-Haus stand fest: Altenpflegerin soll es sein.

„Es steckt viel Herz dahinter“, fasst Tina Schiele, die gerade im ersten Lehrjahr ist, ihren Beruf zusammen. Eine ganz besondere Zeit ist für sie die Morgenroutine mit Waschen und Anziehen. „Dann sieht man die Menschen so, wie sie sind.“ Und man erfahre unglaublich viel über die Bewohner. „Sie erzählen von ihrem Leben, viel auch von früher, da lernt man sehr viel.“ Für ihren Kollegen im dritten Lehrjahr, Matthias Stange, gehört die tägliche Routine zwar nicht zu den Dingen, die er an seinem Beruf besonders hervorheben würde, doch auch für ihn sind die Menschen, mit denen er tagtäglich zu tun hat, das bereichernde Element in seinem Beruf. „Auch wenn es manchmal anstrengend ist“, fügt er hinzu. Doch das, was man von den Bewohnern zurückbekomme, „gleicht das aus“. Und auch wenn es eigentlich nicht gewünscht ist „ hat jeder seine Lieblinge“.

Der Tod gehört zur Arbeit dazu

Relativ früh in seiner Ausbildung gab es aber einen Moment, „in dem ich fast hingeschmissen hätte“. Es war das erste Mal, dass er bei seiner Arbeit mit dem Tod in Berührung kam. „Glücklicherweise hatte ich das Team.“ Mit seinen Kollegen und der Pflegedienstleitung habe er immer reden können. „Früher habe ich gedacht, wir müssten alles tun, damit die Menschen niemals sterben, heute weiß ich, dass es dazugehört“, sagt Stange.

Nicht immer können Stange und Schiele pünktlich zum Feierabend einen Haken an ihren Arbeitstag machen. Das ein oder andere nehme man schon mit nach Hause, sagt Tina Schiele. Doch man lerne auch, damit umzugehen.

Beruf besser darstellen

Das gilt auch für den Umgang mit Demenzkranken, der nicht immer einfach sei. „Kognitiv verstehen sie nicht alles, was mir machen, aber gefühlsmäßig sind sie sehr sensibel“, sagt Matthias Stange. Wenn man morgens schon gestresst zu ihnen ins Zimmer komme, „blockieren die Bewohner“. Doch auf der anderen Seite seien es dann auch wieder diese Bewohner, die merkten, wenn es einem nicht gutgehe und dann nachfragten, ergänzt Tina Schiele. Sie wünscht sich, dass auch in der Öffentlichkeit mehr das Gute an ihrem Beruf gesehen wird. Denn: „In den Medien wird immer nur über die schlechten Seiten berichtet.“