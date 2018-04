Der Hattinger SV hat am Karsamstag in der Fußball-Bezirksliga Bodensee beim SV Allensbach 1:0 gewonnen. Damit schloss der HSV in der Tabelle nach Punkten zum Tabellenzweiten Hegauer FV auf (beide 38 Zähler). Die Hattinge rhaben allerdigns ein Spiel weniger ausgetragen.

Mit je einer schnellen Chance auf beiden Seiten begann die Partie in Allensbach. Der 14-Meter-Schuss von Anil Bagci aus halblinker Position ging über das Allensbacher Tor, kurz darauf vereitelte Torhüter Brian Fürderer nach einer zu kurzen Abwehr von Kapitän Matthias Gaßner per Fußabwehr eine gute Möglichkeit der Gastgeber. Die abstiegsgefährten Gastgeber hatten nichts zu verschenken, spielten entsprechend engagiert und zeigten sich präsent in den Zweikämpfen. Einschleichende Fehler der Hausherren nutzte der HSV nicht konsequent. Standardsituationen in aussichtsreicher Position blieben ebenfalls ohne Torerfolg.

Ein mustergültiger Angriff, ausgehend von Anil Bagci über Burhan Pitzner, der den Pass in die Tiefe auf den Torschützen Bernard Suker spielte, führte in der 35. Minute zum Erfolg. Suker ließ dem Allensbacher Keeper Julian Heizmann aus zwölf Metern keine Abwehrmöglichkeit. Brian Fürderer verhinderte mit einer Glanzparade (37.) den möglichen Allensbacher Ausgleich.

Auch in der zweiten Hälfte hatte der HSV die besseren Möglichkeiten. Die Gäste bestimmten das Geschehen, das Spiel selbst wirkte jedoch mehr und mehr zerfahren. Für den SV Allensbach, der nur mit zwei Ersatzspielern angetreten war, blieb es bei den Bemühungen um den Ausgleich. Halkic (70.) und Bagci (85.) vergaben weitere HSV-Chancen.

Am Mittwoch, 4. April, empfängt der HSV um 18.15 Uhr in einem Nachholspiel den SV Denkingen.