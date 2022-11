Berlin kommt nach Tuttlingen

Sie war Finalistin der „Tuttlinger Krähe 2021“, ihn sah ein Millionenpublikum vor den Fernsehschirmen bei der diesjährigen Übertragung des Staatsaktes zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober aus Erfurt: Magdalena Ganter und Max Prosa. Der Berliner Singer-Songwriter Max Prosa und die im Schwarzwald geborene Chansonsängerin, Schauspielerin und Komponistin Magdalena Ganter kommen gemeinsam am Freitag, 9. Dezember, in die Stadthalle Tuttlingen. Zusammen präsentieren sie hier ihr brandneues Programm „Adieu, Berlin!“, das am 2. Dezember in der Hauptstadt Premiere feiert. Konzertbeginn in Tuttlingen ist um 20 Uhr, der Vorverkauf läuft.

Berlin tobt, ist laut und bunt. Kleine Inseln der Stille in mitten dieser vollen Stadt zeigen Berlin aber auch auf einer ganz sanften und fast schon melancholischen Weise. Für Berlinerinnen und Berliner ist Berlin ein Dorf – für viele kaum vorstellbar, aber so erging es auch Magdalena Ganter, der Schwarzwälderin, die jahrelang und Berlin lebte, und Max Prosa, dem gebürtigen Berliner. Und so entstand die Idee, ihre Begegnungen und Erlebnisse in Lieder aus eigener Feder zu gießen. Dazu schöpfen sie aus dem Repertoire der Großstadt-Songs des vergangenen Jahrhunderts. So entstand eine wunderbare Hommage an Berlin.

Der deutsche Singer-Songwriter Max Prosa zählt zur Speerspitze einer neuen und jungen Generation von Liedermachern. Mit 18 Jahren und zwei abgebrochenen Studiengängen bewarb er sich an der Mannheimer Popakademie, wurde aber zunächst abgelehnt. 2010 bekam er jedoch die Gelegenheit, am Bandpool-Projekt der Popakademie teilzunehmen, in dessen Rahmen Clueso auf ihn aufmerksam wurde und ihn als Support seiner Tour engagierte. Sein Debütalbum „Die Phantasie wird siegen“ erschien 2012 und bescherte ihm positive Kritiken und sogar den Vergleich mit dem jungen Bob Dylan.

Magdalena Ganter, „Finalistin der „Tuttlinger Krähe 2021“ verbrachte ihre Kindheit im Schwarzwald. Nach dem Abitur studierte sie an der Universität der Künste Berlin Tanz, Gesang und Schauspiel. Als singende und tanzende Darstellerin folgten mehrjährige Engagements an Varietés und Theaterhäusern von Prag über Wien und Berlin bis Amsterdam. In ihrem künstlerischen Schaffen bewegt sie sich an der Schnittstelle von Musik und Theater und kreiert dabei eine ganz eigene Mischung aus Varieté, Jazz und Indie und kammerorchestralen Klängen, deren Inspirationsquelle dabei die Epoche der 1920er Jahre ist.