Bergweihnacht trifft mitten ins Herz

Mit ganz viel Liebe, verpackt in einer besinnlichen Weihnachtsatmosphäre, hat die Klingende Bergweihnacht am Sonntag in der Tuttlinger Stadthalle die Gefühlswelt der rund 800 Zuhörer getroffen und damit deren Alltag für mehrere Stunden vergessen gemacht.

Verantwortlich dafür waren die Protagonisten um die Feldberger, Anita und Alexandra Hofmann sowie Robin Leon, die einen Tourstopp in Tuttlingen einlegten. Moderator Hansy Vogt zeigte sich zunächst gewohnt humorvoll, schüttelte die passenden Weihnachtswitze aus dem Ärmel und kündigte auf der festlich geschmückten Bühne im Großen Saal zunächst den 22-jährigen Robin Leon an, der durch die ARD-Fernsehsendung „Immer wieder sonntags“ bekannt wurde.

Der 22-Jährige eroberte schnell die Herzen seiner Fans mit einem seiner neuesten Titel „So wie ein Wunder“ oder seinen Song „Die schönsten Augen von Berlin“. Seit 15 Jahren sei er seiner großen Liebe nun schon treu geblieben – „meiner Trompete“, scherzte er und zeigte harmonisch, dass er bestens mit seinem Lieblingsinstrument umgehen kann.

Die Feldberger mit Sänger Hansy Vogt holten „Edeltraud“ auf die Bühne, präsentierten sich energiegeladen und übertrugen die Stimmung sofort mit flottem Rhythmus auf ihr Publikum. Die Kultband aus dem Schwarzwald legte mit „Schwarzwald-Marie“ noch einen obendrauf.

Einer der Höhepunkte der „Klingenden Bergweihnacht“ gehörte Anita und Alexandra Hofmann, die mit „Jetzt und hier“ einen Volltreffer landeten. Optisch frisch und wild, der Klang ihrer Musik dem Zeitgeist folgend mit modernen rockigen und poppigen Elementen präsentierten sie sich ihrem Publikum. Für die beiden Messkircher Geschwister fühlte sich der Auftritt in der Tuttlinger Stadthalle wie ein Heimspiel an. Während die blonde Alexandra am Klavier den Song der Münchner Freiheit „Ohne Dich“ gekonnt in Szene setzte, wusste auch wenig später Anita am Alphorn zu überzeugen.

Die beiden präsentierten sich in Tuttlingen sehr publikumsnah, verließen während ihrem Auftritt die Bühne, nahmen auf Augenhöhe vor ihrem Publikum Platz, legten eine flotte Jodelnummer ein und sangen „Über sieben Brücken musst du gehen“. Dabei fokussierte sich der Spot komplett auf das Duo. Ihre Fans streckten dabei die Hände Richtung Himmel und bildeten mit ihren Idolen eine Einheit – eine insgesamt facettenreiche Vorstellung der beiden Sängerinnen, die ihrem Publikum mehrmals für die Treue in den zurückliegenden Jahrzehnten dankten.

Als Publikumsmagnet kristallisierten sich Anita und Alexandra auch während der Pause und nach dem Konzert heraus und erfüllten die unzähligen Autogramm- und Fotowünsche.

In Teil zwei strahlte die Bühne endgültig in weihnachtlicher Atmosphäre und genauso besinnlich ging es in festlicher Garderobe der Musiker ans Werk. Die Feldberger tanzten gemeinsam mit den Hofmanns und Robin Leon den Schneewalzer, ehe letzterer die ruhigeren Töne einschlug, genauso die Feldberger. Während die Messkircher Geschwister mit „Hallelujah“ so manchen Zuhörer in eine Traumwelt entführte, war es Anita Hofmann, die mit ihrem Lieblingslied „Ave Maria“ für einen Gänsehautmoment sorgte.

Klassisch, wie bei unzähligen Weihnachtskonzerten, setzte „Stille Nacht“ den Schlusspunkt der Klingenden Bergweihnacht. Bei dem weltbekannten Titel präsentierten sich alle Künstler nochmals ihrem Publikum. Die rund 800 Zuhörer dankten den Musikern am Ende mit minutenlangem, stehendem Applaus für ein unterhaltsames Konzert, bei dem so mancher seine Alltagssorgen vergessen haben dürfte.