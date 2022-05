Bereits 850 000 Euro fürs Quartierstreff im Elias-Schrenk-Haus gesammelt

Das Elias-Schrenk-Haus will mit seinem Neu- und Umbau nicht nur moderne Wohnmöglichkeiten für 102 pflegebedürftige Menschen schaffen, sondern auch neue Räumlichkeiten für Begegnungen mit der gesamten Bevölkerung im Stadtquartier Nordstadt. Für diese soll über das Internet – beim sogenannten Crowdfunding – eine Million Euro gesammelt werden.

Aktuell befindet sich das Elias-Schrenk-Haus auf der Zielgerade der zweiten Finanzierungsrunde seines Crowdinvestingprojekts: Bisher haben in den beiden Etappen 90 Anleger über 850 000 Euro in das Projekt investiert, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit. Die Bürger haben noch bis zum 31. Mai die Chance, sich am Projekt zu beteiligen und mit ihrer Anlage einen Ort des Nachhausekommens für die Seniorinnen und Senioren des Elias-Schrenk-Hauses zu schaffen, heißt es in der Mitteilung weiter.