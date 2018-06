Berchtold würdigt langjährige Mitarbeiter

Grund zu feiern hatte in diesen Tagen die Tuttlinger Berchtold GmbH & Co. KG. Der Medizintechnik-Spezialist ehrte 14Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Gleichzeitig hieß es Abschied nehmen, denn vier Kollegen haben 2014 ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten.

Mit 45 Jahren Betriebszugehörigkeit ist Roland Eiskant ein echtes Berchtold-Urgestein. Und damit ist er nicht allein: Gleich vier weitere Mitarbeiter wurden für ihre bereits 40 Jahre währende Treue zum Unternehmen ausgezeichnet. Unter ihnen auch Holger Vossler: 1974 trat er eine Lehre als Energiegeräteelektroniker bei Berchtold an, heute ist er als Projektkoordinator und CAD-Designer für das Unternehmen tätig.

Leif Jacobi ist ebenfalls schon länger dabei – zehn Jahre, um genau zu sein. Als Leiter des Lichtlabors hat er die Technik für die OP-Leuchten von Berchtold maßgeblich mitentwickelt. Jacobis Vorgesetzter, Entwicklungsleiter Jochen Weisser, würdigte ihn auf der Jubilarfeier als „sehr kompetenten und engagierten Mitarbeiter“ und dankte ihm für seine hervorragenden Leistungen.

Zu den vier Kollegen, die in den Ruhestand verabschiedet wurden, zählte auch Kurt Gull: Der Ingenieur war 34 Jahre lang für Berchtold tätig und hat in dieser Zeit zahlreiche Produkte mitentwickelt, von denen zwei sogar patentiert wurden. Zudem habe Gull „immer über den Tellerrand der Entwicklungsabteilung hinausgeschaut und andere Abteilungen mit Rat und Tat unterstützt“, betonte sein früherer Vorgesetzter Jochen Weisser in seiner Ansprache. Er sei, genau wie die drei anderen Neu-Pensionäre, ein „Garant für Erfolg und Fortschritt des Unternehmens“ gewesen.