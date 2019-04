Berührendes Karfreitagskonzert

Ein überraschend eindringliches Konzert hat die Singakademie Stuttgart am Karfreitag in der Stadtkirche dargeboten. Dieser große Chor unter der ausgezeichneten Einstudierung und Leitung von Stefan Weible mit dem Orchester der Singakademie und Helmut Brand an dem Orgelpositiv, musizierten tiefergreifend.

Von Johann Bach (1604-1673), dem Großonkel von Johann Sebastian, bekamen die Zuhörer zu Beginn die doppelchörige Motette „Unser Leben ist ein Schatten“ zu hören und waren erstaunt über den weitausgreifenden Kompositionsstil des Gründers der Bach-Dynastie. Intensiv schildert der erste Chor die Beschwerlichkeit des Lebens, und der zweite Chor tröstet die Bitternisse, der Schluss heißt dann: „Gelehrt, reich, jung, alt oder schön, müssen alle davon“. So wurden damals die Menschen an ihr Ende erinnert. Der kleine Chor sollte eigentlich irgendwo unsichtbar stehen, doch hier war er im großen Chor postiert, eigentlich auch unsichtbar. Das Wunderbare war hier die Klangschönheit, die warme Klangfülle und Ausdrucksfähigkeit dieses vorbildlichen Chores.

Das zweite Werk war Psalm 130 „Aus der Tiefen“ für Soli und achtstimmigen Chor a capella von Louis Spohr aus dem Jahr 1834. Der Psalm beginnt mit der achtstimmigen Anrufung Gottes „Ach Herr, erhöre meine Stimme! Lass deine Ohren merken auf mein inbrünstig Flehn“ und endet mit der temperamentvollen Doppelfuge „Er wird erlösen Israel von seiner Sünden Schuld“. Spohr gab jeder Stimme Selbständigkeit in der Komposition, was der Chor in wunderbar sicherer Lebendigkeit bot.

Es folgten dann zwei Vertonungen des lateinischen Textes „Stabat Mater“. Erst von Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) für vierstimmigen Chor, Streicher und Orgel. Das Leiden von Jesu Mutter unterm Kreuz war für viele Komponisten ein tief berührender Text, den es auf vielschichtige Weise in Tönen sich auszudrücken lohnte. Rheinberger hat nach dem zweifachen Ausruf „Stabat Mater“ in tiefempfundener Melodik dieses Geschehen ausgedrückt, wie zum Beispiel „Drücke deines Sohnes Wunden, so wie du sie selbst empfunden, heilge Mutter, in mein Herz“.

Die zweite größere Komposition dieses lateinischen Textes für Soli, sechsstimmigen Chor, Streicher und Basso Continuo, stammte von Agostini Steffani (1654-1728).

Unter den sechs ausgezeichneten Solisten sei besonders der Countertenor Georg A. Bochow erwähnt, der mit voller Kraft und Schönheit in der Höhe von Knabenstimmen sang, wie in „Qui est homo, qui non fleret“, in Übersetzung“: „Ist ein Mensch auf dieser Erden, der nicht muss erweichet werden, wenn er an Christi Mutter denkt.“ Auch der Chor sang mit inniger Empfindung selbst die kompliziertesten Melodien und stark dynamischen Kontrasten bis zum herrlichen Schluss: „Drücke deines Sohnes Wunden, so wie du sie selbst empfunden, heilge Mutter in mein Herz.“

So berührte dieses Karfreitagskonzert die aufmerksamen Zuhörer in der vollbesetzten Kirche sehr.