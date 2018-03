Benjamin Rüdiger gewinnt über 50 Meter Brust

Beim Prüfungsschwimmen des Turngaus Hohenzollern in Mengen hat Benjamin Rüdiger von der Turngemeinde Tuttlingen den Wettbewerb über 50 Meter Brust im Jahrgang 2008 gewonnen. Er schlug nach zwei Bahnen in einer Zeit von 50,58 Sekunden an und ließ seine Konkurrenten dieses Jahrgangs hinter sich. Damit war Rüdiger der einzige Medaillengewinner der TG bei diesem stark besetzten Nachwuchs-Schwimmwettkampf.

Doch auch die anderen Tuttlinger Schwimmer zeigten gute Leistungen. Für die sieben- bis elfjährigen Talente galt es, Wettkampferfahrung zu sammeln und in mindestens drei verschiedenen Lagen an den Start zu gehen. Mike Mayer absolvierte die 50-Meter-Strecken sogar in allen vier Schwimmlagen: Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil.

In der gemischten 10x50-Meter-Freistilstaffel war das gesamte Team der Turngemeinde vertreten und sicherte sich einen guten sechsten Platz.

Die Ergebnisse

Lukas Kammerer (Jahrgang 2010): 4. Platz 25 Meter Brust 0.29,66 Minuten; 8. 25 m Rücken 0.34,42; 4. 25 m Freistil 0.24,24 (alles persönliche Bestzeiten); Philipp Kammerer (2007): 7. 50 m Brust 0.55,53; 9. 50 m Rücken 0.58,51; 10. 50 m Freistil 0.47,79 (alles persönliche Bestzeiten); Mike Mayer (2007): 4. 50 m Schmetterling 0.51,11; 8. 50 m Brust 0.56,72; 6. 50 m Rücken 0.49,99 (alles persönliche Bestzeiten); 6. 50 m Freistil 0.41,33; Davide Petrella (2008): 6. 50 m Rücken 0.54,93 (persönliche Bestzeit); 8. 50 m Brust 1.00,53; 9. 50 m Freistil 0.50,03; Johannes Postatny (2008): 11. 50 m Brust 1.04,39; 13. 50 m Rücken 1.06,06; 13. 50 m Freistil 0.57,50 (alles persönliche Bestzeiten); Benjamin Rüdiger (2008): 1. 50 m Brust 0.50,58; 7. 50 m Rücken 0.54,99; 6. 50 m Freistil 0.46,44 (alles persönliche Bestzeiten); Valentin Storz (2008): 6. 50 m Brust 0.56,47: 12. 50 m Rücken 0.59,72; 10. 50 m Freistil 0.50,50 (alles persönliche Bestzeiten); Nils Vogler (2009): 9. 25 m Brust 0.30,26; 4. 25 m Rücken 0.23,91; 4. 25 m Freistil 0.20,50 (alles persönliche Bestzeiten); Mira Gollwitzer (2008): 6. 50 m Brust 1.00,06; 6. 50 m Rücken 1.00,95 (persönliche Bestzeit); 5. 50 m Freistil 0.47,41; Mia Kammerer (2008): 10. 50 m Brust 1.02,98; 12. 50 m Rücken 1.14,42; 12. 50 m Freistil 0.56,94 (beides persönliche Bestzeit).