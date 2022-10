Benifizveranstaltung für die Wärmestube

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In ihre Kreativwerkstatt Donau Atelier in Nendingen lud Silvia Mattes zu einem Genussabend zu Gunsten des Fördervereins Wärmestube. Guido Wolf als Schirmherr des Vereins war für die Poesie verantwortlich und trug Gedichte auf schwäbisch vor - Selbstgereimtes zum Nachdenken und sich wiederfinden, in gekonnt unterhaltsamer Wolf-Art. Rafael Diesch studiert Musik in Trossingen und sorgte mit dem Vibraphon für den beeindruckenden raumfüllenden Klang. Auf dem Foto sind von links zu sehen: Rafael Diesch, Guido Wolf, Silvia Mattes, aus der Wärmestube Markus Wössner und Tanja Müller-Zaum.