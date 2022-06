Benefizkonzert an der Orgel für Nepal

Die Evangelische Kirchengemeinde Tuttlingen veranstaltet am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr ein weiteres Orgelsommer-Benefizkonzert in die Stadtkirche. Auf dem Programm stehen Orgelwerke von Bach, Pierné und Vierne und Helmut Brand. An der Orgel spielt Joachim Schreiber aus Neustadt, der 1964 in Tuttlingen geboren wurde. Nach dem Abitur studierte er katholische Kirchenmusik in Rottenburg am Neckar. Nach langjähriger Tätigkeit als Organist, Musiklehrer und Chorleiter im Kreis Tuttlingen war er von 2000 – 2016 hauptamtlicher Kirchenmusiker der Prämonstratenserabtei Kloster Windberg und seit 2011 auch Dekanatskirchenmusiker für das Dekanat Bogenberg-Pondorf.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden am Ausgang zum Aufbau von Schulen in Nepal gesammelt, die auf Initiative von Wilfried Leibinger aus Tuttlingen schon mehrfach im Fokus standen.