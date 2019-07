Der Ultraläufer und mehrfache Marathonsieger Benedikt Hoffmann hat am Samstag den Ravensburger Stadtlauf gewonnen und damit rund 800 Teilnehmer nach zehn Kilometern hinter sich gelassen.

Nachdem sich der Tuttlinger Gymnasiallehrer bereits im vergangenen Jahr in der Türmestadt den Sieg gesichert hatte, wollte er diesen Erfolg am vergangenen Samstag verteidigen. Das ist ihm gelungen, obwohl er noch den kräftezehrenden Stilfserjoch-Marathon in den Beinen hatte (wir berichteten).

Im Vergleich zum vergangenen Jahr gab es für alle Teilnehmer eine Streckenänderung. Statt zwei Kilometer über fünf Runden zu laufen, entschied sich der Veranstalter den Rundkurs auf zweieinhalb Kilometer verteilt auf vier Runden abzuändern. Die Runden waren „verwinkelt und hügelig und somit entsprechend schwierig zu laufen“, fand Hoffmann. Für ihn spielte das aber keine Rolle: „Ich habe den Lauf und das Event aufgrund der tollen Atmosphäre ausgewählt. Außerdem hat er sich gut als Aufbauwettkampf für meine kommenden Ziele angeboten“, sagte der Deutsche Meister auf 100 Kilometer.

Hoffmann, der für die TSG Heilbronn an den Start ging, mischte vom Startschuss weg bei über 30 Grad wie erwartet an der Spitze mit. Die erste Runde duellierte er sich mit Fabian Löffler (RAV Runners) und Lukas Steier (Team Reischmann). Ab der zweiten Runde setzte sich Hoffmann von der Spitzengruppe ab, stellte seine läuferischen Qualitäten unter Beweis und erarbeitete sich einen Vorsprung von 45 Sekunden.

Dadurch konnte der 34-jährige Ausnahmesportler seinen Zieleinlauf genießen und ließ sich von den vielen Zuschauern entlang der Strecke feiern. Nach zehn Kilometern überquerte er die Ziellinie unangefochten als Sieger in einer Zeit von 34.28 Minuten. Zweiter wurde Fabian Löffler in 35.23 Minuten. Rund eine Minute später erreichte der Schweizer Aurelio Malacarne als Dritter das Ziel.

Nach nur einer Nacht Regeneration stand Hoffmann für die Tuttlinger Fritz-Erler-Schule, an der er unterrichtet, mit einer Marathon-Staffel beim Tuttlinger Laufevent run & fun am Start. Dort trat er als Schlussläufer an und bescherte seiner Staffel, die bereits beim Wechsel auf Hoffmann mit rund einer Minute Abstand in Führung lag, den Gesamtsieg. Er baute den Vorsprung seiner Teamkollegen auf den letzten rund zwölf Kilometern auf beeindruckende 16 Minuten aus und ließ damit der Konkurrenz abermals keine Chance.

Eine lange Verschnaufpause bleibt Hoffmann nach seinen zwei Erfolgen am vergangenen Wochenende nicht. Sein nächster Wettkampf ist bereits am Samstag, 6. Juli, in der Schweiz. Dort tritt er beim Gornergrat Zermatt Marathon mit rund 2000 Höhenmetern an. „Ich habe die Ambitionen, diesen schwierigen Marathon zu gewinnen“, sagt Hoffmann.