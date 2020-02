Benedikt Hoffmann gewinnt Crosslaufserie

Er macht in dieser Saison dort weiter, wo er vergangenes Jahr aufgehört hat: Der Langstreckenläufer Benedikt Hoffmann gewinnt die Crosslaufserie Bodensee-Hegau. Bis zum letzten Rennen blieb es um den Gesamtsieg spannend.

Drei von fünf Rennen benötigten die Läufer, um in der Gesamtwertung dieser Crosslaufserie berücksichtigt zu werden. Die ersten beiden Läufe der Serie, die bereits im November und Dezember vergangenen Jahres in Radolfzell und Stockach stattfanden, verpasste Benedikt Hoffmann. Sie wurden von Jens Ziganke (SV Reichenau) und Florian Röser (TV Konstanz) gewonnen. Im Januar mischte dann auch Hoffmann für die TSG Heilbronn mit und ließ in Konstanz der Konkurrenz keine Chance. „Nach einer langen, kräftezehrenden zurückliegenden Saison entschied ich mich, erst beim dritten Termin in diese Crossserie einzusteigen“, sagte Hoffmann unserer Zeitung. Auf der Insel Reichenau musste er sich in seinem zweiten Rennen, ebenso im Januar, nur Florian Röser geschlagen geben.

Da Röser beim letzten Wettkampf in Meersburg nicht startete, kämpften die Ausnahmeläufer Hoffmann und Ziganke, die beide an Tuttlinger Schulen als Lehrer unterrichten, jüngst um den Gesamtsieg. Die rund acht Kilometer lange Strecke, die auch in den vorausgegangenen Rennen etwa die gleiche Distanz hatte, bezeichnete Hoffmann aufgrund der steilen Anstiege durch die Weinberge als „anspruchsvollste Strecke“ der Serie. Die Höhenmeter kamen dem Ultraläufer aber gelegen. „Ich habe das Streckenprofil als Chance gesehen und diese wollte ich als Mitglied der deutschen Berglaufnationalmannschaft nutzen“, erklärte Hoffmann selbstbewusst.

Und seinem Anspruch wurde er gerecht: Bereits nach einer von drei Runden setzte er sich von seinem Konkurrenten Jens Ziganke ab und baute diesen Vorsprung auf die letzten Kilometer weiter aus, sodass Benedikt Hoffmann in einer Zeit von 22.41 Minuten einen ungefährdeten Sieg in Meersburg feiern konnte. Ziganke überquerte 24 Sekunden nach ihm die Ziellinie als Zweitplatzierter.

Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in der Crosslaufserie Hegau-Bodensee gewann Hoffmann in der Summe auch die Gesamtwertung. „Die Serie war stark besetzt. Ich habe die vergangenen Jahre schon daran teilgenommen und habe mich gefreut, sie beim dritten Mal für mich entscheiden zu können“, betonte der Ausnahmeläufer und ergänzte: „Es waren wichtige Aufbauwettkämpfe für mich, um fit für die Saison zu werden. Die Serie hat mir gezeigt, dass ich drei aufeinanderfolgende Rennen konstant und erfolgreich gestalten kann. Außerdem wollte ich mich hier in der Region zeigen“, so Benedikt Hoffmann abschließend.