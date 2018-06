Verteidiger Tim Bender bleibt den in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Schwenninger Wild Wings erhalten. Der vom EHC Red Bull München ausgeliehene 22-Jährige bleibt eine weitere Spielzeit am Neckar und spielt seine dritte Saison für die Wild Wings.

„Tim hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber wir sehen ihn noch nicht am Ende seiner Entwicklung und hoffen, dass er diese in der kommenden Saison weiter positiv fortsetzen kann“, meint Sportmanager Jürgen Rumrich zur Verlängerung. „Auch München sieht für ihn in Schwenningen die optimalen Bedingungen, um sich noch weiter zu entwickeln“, so Rumrich weiter.

Tim Bender kam 2015 auf Leihbasis von München nach Schwenningen. Zuvor war der gebürtige Mannheimer in der Jugend der Adler zu Hause. Der 1,82 Meter große und 82 Kilogramm schwere Linksschütze brachte es in der vergangenen Spielzeit auf 19 Torbeteiligungen, dabei erzielte er sechs Treffer selbst. (pm)