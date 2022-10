Auch wenn nur einer arbeitet: Landratsamt beleuchtet ab 6 Uhr eine komplette Etage

Städte und Gemeinden, Unternehmen und jeder einzelne Bürger sind angehalten, Energie zu sparen. Nur nicht das Landratsamt? Der neue Anbau des Landratsamts sei morgens ab sechs Uhr beleuchtet, wundert sich ein Anwohner der Weimarstraße. Und zwar in einem kompletten Stockwerk. Und am Parkplatz in der Bahnhofstraße brenne auch abends das Licht, wenn kein Auto oder Fahrrad mehr abgestellt sei.

Kein Einzelfall. Auch auf Facebook gab es im August eine hitzige Debatte darüber, warum die Schulhöfe in den Ferien und im Sommer ausgeleuchtet werden. Vor allem Nachbarn der Johann-Peter-Hebel-Schule, einer Kreisschule, haben das angeprangert. Wie kam es dazu?

Beleuchtung soll reduziert werden

Die Johann-Peter-Hebel-Schule gehört dem Landkreis. „Schulen werden in den Verordnungen zum Energiesparen derzeit noch ausgenommen oder separat behandelt“, erklärt Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamts, dazu. Das soll sich ändern. Gespräche mit dem Hausmeister hätten bereits stattgefunden. Ziel sei es, die Beleuchtung an die tatsächliche Belegung der Schule anzupassen oder zu reduzieren.

Überall dort, wo es technisch möglich ist und auch sonst keine Bedenken gegen eine reduzierte Beleuchtung sprechen, werde Licht reduziert, teilt Eikmeyer mit. Dass das nicht immer möglich sei, habe mit Sicherheitsbedenken wegen Vandalismus oder möglicher Einbruchsgefahr zu tun. Gleiches gelte für Veranstaltungen und die Verkehrssicherungspflicht.

Einmal Schalter gedrückt, ganzer Bürostrang an

Doch muss um 6 Uhr morgens tatsächlich die Lampenfront im kompletten oberen Stock des neuen Landratsamts brennen? Und ab 6.30 Uhr auch in den anderen Stockwerken des Gebäudes? Das Landratsamt verweist darauf, dass es Mitarbeitende im Landratsamt gebe, die so früh mit ihrer Arbeit beginnen würden.

Eikmeyer: „Da es sich um Großraumbüros handelt, wird immer der ganze Bürostrang erleuchtet. Eine einzelne Lampensteuerung ist nicht möglich.“ Dabei seien LED-Leuchtmittel im Einsatz.

Insgesamt seien die Beleuchtungszeiten am Standort Bahnhofstraße 100 aber bereits reduziert worden. So findet die zentrale Abschaltung um 19 Uhr statt. Und auch am Parkplatz seien die Beleuchtungszeiten eingestellt worden: Einschaltung 7 Uhr, Abschaltung 19 Uhr.