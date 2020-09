Beim SC 04 Tuttlingen platzt der Knoten

Es gibt einen ersten offiziellen Bewerber für die Stelle des Bürgermeisters in Hochdorf. Stefan Jäckle kommt aus Reute und ist dort Ortschaftsrat und in Mittelbiberach Gemeinderat. Der 37-jährige Verwaltungswirt lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in seiner Heimatgemeinde Reute.

Jäckle hat bei der Gemeinde Mittelbiberach zuerst eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bürokommunikation gemacht. In dieser Zeit arbeitete er primär im Standesamt und der Gemeindekasse.