Beim Kinderumzug ist der Niedlichkeitsfaktor ganz groß

Der närrische Nachwuchs hat am Fasnetsdienstag beim Kinderumzug in der Tuttlinger Fußgängerzone haufenweise Süßigkeiten an die kleinen und großen Umzugsbesucher verteilt. Der Regen wurde dabei zur Nebensache. Unter die Teilnehmer mischten sich sieben Kindergärten und die Schildrainschule. Die kostümierten Kinder erhielten dabei Unterstützung von Erzieherinnen und Eltern sowie mehreren Erwachsenengruppen, darunter die Duddler Musigg. Insgesamt beteiligten sich somit mehr als 400 Narren am ideenreichen Kinderumzug, der schließlich sein Ende in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums fand. Dort erhielt der Nachwuchs die nötige Stärkung und erlebte einen bunten Kinderball mit Mitmachtänze, vielen bunten Luftballons und weiteren Höhepunkten. Fotos: Simon Schneider