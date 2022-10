Beim Heuberg-Pilgern Wunder entdecken

Zum Pilgern auf dem Heuberg-Pilgerweg am Samstag, 22. Oktober, lädt die Katholische Erwachsenenbildung ein. Die Tageswanderung unter der Leitung von Pilgerführerin Heidrun Hog-Heidel beginnt mit einem Pilgersegen in der Kirche St. Martin in Böttingen. Auf einer Wegstrecke von 16 Kilometer geht es über Bubsheim, Egesheim nach Bärenthal.

Mit einem Morgenimpuls und einer anschließenden Schweige-Stunde startet die Gruppe in den Tag. Zur Stärkung gibt es zwischendurch eine gemeinsame Brotzeit – bitte etwas zum Teilen für das gemeinsame Picknick und genügend zum Trinken mitnehmen. Beginn ist um 10 Uhr in der Kirche St. Martin in Böttingen. Der Rücktransport ist organisiert, deshalb ist eine Anmeldung erwünscht – spontane Teilnahme ist aber auch noch möglich. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 12 Euro.

Ursula Berner

Leiterin